Швеция планирует предложить $23,2 млрд, а Финляндия – $9,95 млрд в виде гарантий ликвидности энергетическим компаниям.

Швеция и Финляндия объявили о планах предоставить гарантии на миллиарды долларов скандинавским и балтийским энергетическим компаниям, чтобы предотвратить их финансовые потери на фоне возможного энергетического кризиса в Европе, вызванного вторжением российских войск в Украину.

Как сообщает Радио Свобода, Швеция планирует предложить 250 млрд шведских крон (23,2 млрд долларов), а Финляндия – 10 млрд евро (9,95 млрд долларов) в виде гарантий ликвидности энергетическим компаниям.

"Правительственная программа - это крайний вариант для финансирования компаний, которым иначе будет угрожать неплатежеспособность", – заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

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Министр финансов Швеции Микаэль Дамберг заявил, что гарантии ликвидности для компаний в Швеции будут действовать до марта 2023 года.

Компенсации для всех остальных стран Северной Европы и Балтии будут действовать только в течение следующих двух недель.

Чиновники заявили, что введут новые гарантии для предотвращения увеличения требований к залогу, что может привести к краху энергетических компаний, торгующих электроэнергией на товарной бирже Nasdaq. Если энергетические компании обанкротятся, то кризис может распространиться на всю финансовую отрасль.

Рост цен на электроэнергию привел к потерям по фьючерсным контрактам на электроэнергию энергетических компаний, что вынудило их откладывать дополнительные средства для удовлетворения биржевых требований.

Правительство Швеции заявило, что недавнее закрытие газопровода "Северный поток-1" может привести к дальнейшему росту цен.

Как сообщал УНИАН, 31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток-1".

Как предупреждали в "Газпроме", прекращение подачи газа продлится с 31 августа по 2 сентября из-за якобы техобслуживания.

Однако 2 сентября российский "Газпром" заявил о полной остановке газопровода "Северный поток". В компании этот шаг объяснили якобы неисправностями в работе системы.

По состоянию на 23 августа газохранилища Европейского Союза были заполнены на 78%, почти достигая запланированного уровня 80%, что должно быть гарантировано к 1 ноября, когда в Европе начинается отопительный сезон.

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