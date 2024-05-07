Эксперт предупреждает, что поставки обещанного оружия потребуют времени.

На поставку основного количества западных вооружений, о которых было объявлено в апреле, уйдет около двух месяцев. За это время Украина может потерять определенные территории, заявил в эфире телемарафона соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"Налаживание нашей логистики по поставкам на фронт оружия от партнеров потребует времени, возможно месяц-два. А первые результаты от получения оружия от западных союзников мы сможем увидеть только в конце года. От этого многое зависит", - сказал Жмайло.

Он подчеркнул, что в этой ситуации, когда партии оружия только поступают, наше военно-политическое руководство вынуждено выбирать между потерей территории и потерей жизни военнослужащих. В то же время сейчас наши силы делают все, чтобы не было больших прорывов фронта.

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"Скорее всего, нельзя говорить, что линия фронта будет прорвана. Но возможна ли в будущем потеря новых территорий? Да, они возможны. Потому что сейчас нам необходимо накопить боеприпасы, резервы и самое главное, сохранить жизни наших военнослужащих... По состоянию на сейчас россияне действительно имеют инициативу и наступательный потенциал. Но серьезных прорывов или захватов огромных территорий мы, скорее всего, не увидим. Потому что наша линия обороны достаточно грамотно построена", - отметил Жмайло.

По его словам, россияне могут захватить какие-то небольшие населенные пункты, но та задача, которая ставится сейчас перед военным командованием РФ по получению больших знаковых побед - этого они пока не могут достичь.

"Но май и июнь для нас еще будут очень и очень тяжелыми, и очень критическими. Поэтому для нас просто жизненно необходимо сейчас устоять и стабилизировать нашу линию обороны", - сказал он.

По словам Жмайло, если темпы поступления западного вооружения будут высокими, если союзники будут выполнять все взятые на себя обязательства, то мы сможем, если выдержим эти два месяца, где-то в середине лета стабилизировать линию фронта.

"И где-то к осени, к концу года мы сможем перехватывать инициативу и по-немногу разрушать эту налаженную логистику россиян и иметь реальные победы на фронте", - предполагает он.

По мнению аналитика, Россия будет и дальше "заваливать" нас трупами своих бойцов, потому что ее потенциала с нынешними темпами потерь хватит еще 1-1,5 года - пока не закончатся люди. Это в случае, если в самой России не произойдет еще один бунт, как в прошлом году.

"Если не будет техники, они просто вооружат стрелковым оружием новые порции своего "пушечного мяса" и будут их бросать в бой. Россия уже поставила максимум на эту войну. И они назад не отступят. Поэтому они будут класть, класть, класть до тех пор, пока либо не падет российский режим, либо пока просто не закончатся люди", - убежден Жмайло.

Он подчеркнул, что россияне действительно идут ва-банк и для этого все используют, у них нет никаких "красных линий".

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, враг уменьшил активность на фронте и его наступление приостановлено. По словам офицера 59-й ОМПБр Сергея Цехоцкого, в целом тактика у врага остается неизменной - разрушают все, что видят на своем пути.

Также мы рассказывали, что споры в украинских окопах тормозит лозунг: "Пошли уничтожать русню".

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