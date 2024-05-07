Первые две мировые войны никто сознательно не планировал, но они произошли, говорит аналитик.

Российско-украинская война теоретически может перерасти в Третью мировую. Такое мнение высказал директор Гарвардского украинского научного института Сергей Плохий.

"Практически никто не планировал Первую мировую и сознательно не приближал. Никто не планировал Вторую мировую войну. Для Гитлера это была попытка взять под контроль еще одну страну, как перед тем он сделал с Чехословакией. Для Путина это была просто попытка еще раз повторить электоральный успех, который пришел с аннексией Крыма. Это планировалось как ограниченная во времени до двух недель специальная военная операция. Так что мировые войны происходят не по планированию, они происходят по логике события", - сказал Плохий в интервью Голосу Америки.

Он также добавил, что возможный переход российско-украинской войны в мировую - это самая большая головная боль в Вашингтоне.

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"Это главная причина дозирования поддержки Украины. Может ли война в Украине превратиться в большую и обязательно ли превратится? Нет. Очень многое будет зависеть от поведения наших союзников и России", - пояснил Плохий.

Он также отметил, что за пределами Украины и России никто серьезно не говорит о возможном распаде РФ.

"Насколько я понимаю, боятся развала России в России, надеются на развал России в Украине. На сегодня развал России на повестке дня по крайней мере политического мышления и планирования на Западе не стоит. Но это не значит, что он не появится завтра", - говорит Плохий.

Вместе с тем, по его мнению, предпосылки для возможного распада России существуют. В частности, в пределах завоеванных Москвой других государств.

"То что, мы знаем сегодня о Чечне, это фактически уже государство в государстве. Она лишь в меру интегрирована в Российскую Федерацию. Любое политическое землетрясение даже средней шкалы в России может привести по крайней мере к отделению Чечни. Я вполне представляю, что Россию могут покинуть нерусские национальности на ее окраинах", - сказал Плохий.

Российско-украинская война: новости, которые стоит знать

По мнениюThe Wall Street Journal, после инаугурации, Путин может себе позволить сосредоточиться на войне в Украине и поиске союзников. В частности, диктатор сосредоточится на налаживании внешних союзов с Китаем, Ираном, КНДР и рядом стран Африки.

Зато лидер Чечни Рамзан Кадыров пожаловался, что России стоит воевать с Украиной жестче. Также, он заявил, что Москва должна захватить Хакров и Одессу.

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