Усиление украинской ПВО действительно нужно, потому что это позволило бы прикрыть теплостанции, электростанции, генерирующие предприятия, говорит Евлаш.

Если бы Польша закрыла часть украинского неба, это бы позволило Украине переместить установки и ракеты – которые и без того в дефиците – в другие регионы. Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Первые размышления об этом появились после того, как российская ракета залетела в воздушное пространство Польши. Тогда возникли разговоры, что Польша могла бы закрыть хотя бы часть запада Украины. Это бы позволило переместить наши установки и без того дефицитные ракеты, которые постоянно нуждаются в пополнении, на другие объекты. У нас в Украине множество важных объектов и большая территория – ее не покрыть только наземными установками", – пояснил он в интервью NV.

По словам Евлаша, ни одна крупная страна мира не может себе позволить перекрыть все воздушное пространство за счет наземных станций ПВО. Поэтому для защиты неба очень часто используют другие составляющие, например, такие как многоцелевые истребители F-16, F-22, F-35 или флот, если он есть.

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"Мы видели хорошую работу, когда Иран атаковал Израиль, мы видели много видео, как, используя в частности наш опыт борьбы с "Шахедами", они легко могут с ними справляться. Если бы Польша закрыла эту территорию, это бы нам очень пригодилось в отражении атак противника. Да, это не будет шанс противостоять ракетам типа "Кинжал", однако с большинством крылатых ракет, управляемых ракет, дронов мы могли бы эффективно справляться. Но это вопрос к нашему дипломатическому корпусу, это решается на высшем уровне. Мы отвечаем за то, что нам предоставили, и наша задача – исходя из имеющихся средств, прикрывать воздушное пространство, обеспечивать поддержку сухопутной компоненты", – отметил представитель Воздушных сил.

Усиление украинской ПВО действительно нужно, потому что это позволило бы прикрыть теплостанции, электростанции, генерирующие предприятия, говорит Евлаш.

"К сожалению, мы видели, когда они разрушили Трипольскую ТЭС – да, мы большинство ракет сбили, но они используют тактику перегрузки нашей системы, чтобы мы использовали весь запас ракет, который стоял на установке. Мы видим – даже одной ракеты хватает, чтобы разрушить тот или иной объект. Мы постоянно маневрируем, исходя из тех средств, которые у нас есть. Мы и так показали абсолютно нестандартный подход к ведению этой войны не только на суше, но и если говорить о ПВО. Уже наверняка дети в садике знают, что такое система Patriot, и нужно больше этих систем", – резюмировал он.

Защита неба: это стоит знать

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Европейского Союза усилить противовоздушную оборону Украины из имеющихся резервов. В частности, он напомнил, что Берлин предоставит третью систему противовоздушной обороны Patriot из собственных запасов.

Кроме того, немецкая компания Hensoldt поставит еще шесть своих высокоэффективных радаров TRML-4D в Украину для усиления противовоздушной обороны. Они будут поставлены до конца года после обучения украинских операторов.

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