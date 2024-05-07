По мнению евродепутатов, попытки заставить замолчать мирных демонстрантов вышли за пределы дозволенного.

Более 30 депутатов Европейского парламента призвали высокого представителя Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата в ЕС. Об этом сообщает SOVA.

Отмечается, что по мнению евродепутатов, попытки заставить замолчать мирных демонстрантов и применить силу в процессе принятия российского аналога закона об иноагентах, инициированного "Грузинской мечтой", вышли за пределы дозволенного.

"Такое поведение еще больше усилило напряженность и поляризацию в грузинской политике и обществе", - отмечается в заявлении. Видео дня

Европарламентарии указывают, что эти действия противоречат 9 шагам Еврокомиссии, и что это больше нельзя игнорировать.

"Призываем вас занять твердую позицию и принять соответствующие меры, которые послужат четким сигналом правительству Грузии. Поведение правительства Грузии и правящей партии "Грузинская мечта" противоречит обязательствам страны-кандидата в ЕС. Соответственно, статус кандидата для Грузии должен быть прекращен без дальнейшего прогресса на пути вступления", - отмечают авторы заявления.

Также, по их мнению, необходимо пересмотреть финансирование Европейским союзом государственного бюджета и правительственных программ Грузии.

"В-третьих, промежуточная оценка прогресса Грузии в выполнении девяти шагов, изложенных в рекомендации Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года, должна быть проведена немедленно", - говорится в документе.

Депутаты Европарламента заявляют, что они неустанно работали, чтобы поддержать грузинский народ и его устремления в Евросоюзе, и продолжают это делать, но демократические критерии для всех стран-кандидатов одинаковы, и они должны соблюдаться.

Путь Грузии в ЕС - последние новости

Грузия рассчитывает стать членом Евросоюза одновременно с Украиной, несмотря на то, что пока она отстает в плане евроинтеграции. Об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили.

Она отметила, что вступление трех стран в ЕС должно произойти одновременно, и никак иначе.

Как сказала политик, "этот горизонт будет следующим "большим взрывом", как говорится, следующие участники войдут примерно вместе".

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