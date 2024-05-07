В ТЦК считают, что обнародование информации в соцсетях об их работе вредит ВСУ.

Хмельницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки предупреждает, что за распространение в соцсетях информации о военнослужащих, которые раздают повестки, грозит от 5 до 8 лет заключения. Об этом говорится в заявлении, размещенном на странице ТЦК и СП в Facebook.

"Вниманию общественности, СМИ, комментаторов, блогеров и экспертов. Распространение информации в социальных сетях, сообществах мессенджеров, о месте пребывания, передвижения военнослужащих ТЦК Хмельницкой области во время выполнения ими мероприятий оповещения военнообязанных граждан приводит к раскрытию форм и методов выполнения задачи по призыву на военную службу, а также приводят к подрыву авторитета Вооруженных сил Украины в обществе", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что раскрытие данных о работе ТЦК содержат признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период).

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В частности, это выражается во вмешательстве в эту деятельность, создании препятствий, преград, направленных на недопущение, прекращение или запрет проведения отдельных действий подразделениями ВСУ и другими военными формированиями.

В ТЦК заявили, что за совершение таких действий грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

В комментариях под сообщением пользователи отмечают, что сотрудники ТЦК и СП относятся к категории работников ВСУ и не являются военнослужащими.

Кроме того, согласно положениям закона Украины "Об информации", к информации с ограниченным доступом не могут быть отнесены, в частности, факты нарушения прав и свобод человека. Также в Украине нет скрытой мобилизации, поэтому информация об оповещении военнообязанных имеет право на распространение в социальных сетях, на официальных страницах в Интернете, по радио и телевидению.

Мобилизация в Украине

Во время мобилизации в Украине часто фиксируются случаи неправомерных действий работников ТЦК и СП. Так, украинцы неоднократно снимали на камеры телефонов сцены задержания мужчин военкомами. Их заталкивали в автомобили и везли в ТЦК для прохождения медкомиссии и дальнейшей отправки в воинские части.

Президент Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон о мобилизации, который ранее приняла Верховная Рада. В документе, в частности, предусмотрено усиление ответственности за уклонение от службы. Закон вступит в силу 18 мая. Согласно ему, все военнообязанные должны обновить свои учетные данные в течение 60 дней.

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