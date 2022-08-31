Как предупреждали в "Газпроме", приостановка подачи газа продлится с 31 августа по 2 сентября из-за якобы техобслуживания.

Поставки газа из России в Германию по трубопроводу "Северный поток-1" сегодня утром полностью приостановлены.

Это следует из данных оператора газопровода-компании Nord Stream AG, сообщает Deutsche Welle.

Ночью, по информации операторов немецких газопроводов Nel и Opal, куда поступает российский газ по "Северному потоку", физический поток газа в точке приема в Грайфсвальде на севере Германии в первом случае полностью остановился, а во втором - снизился в несколько раз.

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Ранее "Газпром" предупреждал, что единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессионной станции "Портовая" будет остановлен с 31 августа по 2 сентября для якобы технического обслуживания и планово-предупредительных работ. По заверениям "Газпрома", необходимые работы будут проведены совместно со специалистами фирмы Siemens, а после техобслуживания поставки газа возобновятся в объеме 33 млн кубометров в сутки, что составит около 20% от пропускной мощности газопровода.

Между тем Россия до сих пор не забрала из Германии турбину Siemens для "Северного потока", прошедшую техническое обслуживание в Канаде и с середины июля находящуюся в ФРГ. По словам представителя компании Siemens Energy, Москва продолжает цепляться к документам и выдвигать нелепые требования. Деталь предполагается переправить в РФ на грузовике, поэтому ссылки на нынешний низкий уровень воды в реках ФРГ, препятствующий поставке оборудования речным транспортом, не играют никакой роли, указал представитель немецкой компании.

В июне "Газпром" резко сократил прокачку газа по трубопроводу "Северный поток". В российской компании это объяснили несвоевременным возвратом газовой турбины Siemens после ремонта в Канаде. А с 11 по 21 июля обе нитки газопровода были остановлены из-за плановой профилактики. В Германии, которая получает основной объем потребляемого российского газа по "Северному потоку", считают причиной для сокращения поставок политические мотивы.

Как сообщал УНИАН, после предупреждения "Газпрома" о приостановке работы газопровода "Северный поток-1" спотовые цены на газ в Европе поднялись более чем на 3,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.

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