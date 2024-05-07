Потребность есть прежде всего в боевых частях, которые непосредственно участвуют в сдерживании агрессора.

Уполномоченный Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец заявил, что в центрах рекрутинга сейчас есть более 2000 вакансий и назвал, какие из них пользуются наибольшим спросом.

"Это непосредственно те, которые собрали центры рекрутинга из воинских частей, пункт постоянной дислокации которых находится в соответствующем регионе, где находится центр", - пояснил в эфире телемарафона уполномоченный, как подбирались вакансии.

По его словам, еще примерно 10 тысяч разместили сейчас онлайн непосредственно воинские части.

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"Это то поле вакансий, из которого может подбирать человек то, что его интересует. Из этих более 10 000 вакансий можно подобрать различные конкретные вакансии, которые максимально близки по специальности, по опыту, по видению человека", - добавил Бежевец.

Он отметил, что потребность есть прежде всего в боевых частях, которые непосредственно участвуют в сдерживании агрессора, в боевых действиях: водители, механики, стрелки, операторы всех видов вооружения, обслуга артиллеристов, операторы БПЛА, боевые медики.

"И не только боевые, а в целом медики. Отдельный путь сейчас для медиков создан, чтобы человек, который имеет хотя бы базовое образование, мог в армию зайти именно на должность, которая предусматривает именно медицинскую помощь", - добавил чиновник.

Также, по его словам, есть большое количество вакансий в армии, которые связаны с логистикой, обслуживанием, ремонтом и штабные должности.

Рекрутинг в армию

Украинские военные пробуют новый способ рекрутинга, пытаясь пополнить ряды истощенных подразделений на передовой. Как говорится в материале The Wall Street Journal, военные все чаще размещают рекламу на билбордах и применяют рекламные инструменты Instagram.

В Украине уже открыто 19 центров рекрутинга в армию.

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