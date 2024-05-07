Евлаш отметил, что на войне никогда не бывает достаточно ракет, тем более во время таких массированных ударов противника, который превосходит количественно.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш рассказал о запасах боеприпасов для систем противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T.

"Конечно, это не ноль. Вы видели во время последней комбинированной атаки – мы сбили большое количество [вражеских ракет]. Против "Кинжалов" мы можем использовать только одно средство, которое подтвердило свою эффективность –это Patriot. Но он эффективно может сбивать "Кинжал", когда он заходит на ударную траекторию, лоб в лоб, эффективный радиус противодействия "Кинжалам" составляет 40 километров. Представляете, сколько нужно таких Patriot, чтобы закрыть все?", – отметил он в интервью NV.

По его словам, ракеты являются дефицитными. Евлаш подчеркнул, что партнеры знают, сколько их осталось, постоянно ведутся переговоры.

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"Если даже не поставляется сама установка, ракеты также являются очень ценным элементом, который может использоваться для сдерживания воздушного нападения. Однако на войне никогда не бывает достаточно ракет, тем более во время таких массированных ударов противника, который превосходит количественно. Конечно, мы не изготавливаем сами эти ракеты и не можем закрыть потребность в полной мере", – резюмировал представитель Воздушных сил.

Оружие для Украины: важные новости

На днях министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Украина уже получила ракеты к американским ЗРК Patriot. Они предназначены для защиты от российских атак.

Тем временем министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее страна планирует передать Украине американские истребители F-16 этой осенью. Их будут перебрасывать партиями уже "после лета".

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