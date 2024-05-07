В основном возвращались комплектующие, которые используются при производстве военной авиации.

После начала полномасштабной войны в Украине российская авиастроительная компания "Яковлев" (до 2023 года - "Иркут"), которая выпускает истребители Су-30 и учебно-боевые самолеты Як-130, выкупила у своих зарубежных партнеров ранее поставленное им оборудование почти на 420 миллионов долларов. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на данные российской таможни.

Отмечается, что в 2022 году компания импортировала собственного оборудования на 322,3 миллиона долларов, в 2023 году - на 95,1 миллиона долларов. В основном возвращались комплектующие, которые используются при производстве военной авиации - радиолокационная аппаратура и программируемые контроллеры. При этом пик подобных закупок пришелся на 2021 год, когда компания потратила на эти цели 581 миллион долларов.

Журналисты выяснили, что свое оборудование за рубежом также выкупали производитель ракет "НПО Машиностроение" и производитель систем навигации "НПП Автоматизированные измерительные комплексы". Так, с 2021 до 2023 года эти компании импортировали своей продукции из стран Азии и Африки на 25 миллионов долларов каждая.

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На днях украинские воины сбили российский самолет Су-25. Он предназначен для поддержки боевых действий на линии фронта. По словам военного аналитика, ветерана российско-украинской войны, майора запаса Нацгвардии Алексея Гетьмана, это фронтовой штурмовик, и он не очень скоростной - его максимальная скорость достигает 950 км/ч.

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