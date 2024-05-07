Как отметил министр обороны, создание Сил беспилотных систем будет способствовать усилению нашей обороноспособности.

Во вторник, 7 мая 2024 года Правительство поддержало проект указа президента Владимира Зеленского, наработанный Министерством обороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в Вооруженных силах Украины – Сил беспилотных систем. Об этом в Facebook сообщил глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров.

"Это стратегический шаг для нашей страны в условиях растущей угрозы со стороны России. Силы беспилотных систем – это современное и необходимое решение для эффективного использования нашего боевого потенциала и технологического преимущества над врагом на всех уровнях – стратегическом, оперативном и тактическом – с помощью беспилотных систем в воздухе, на суше и на море", – отметил он.

Умеров добавил, что для реализации этой инициативы Министерство обороны подготовит и внесет на заседание Правительства соответствующий проект Закона Украины. Как отметил министр обороны, создание Сил беспилотных систем будет способствовать усилению нашей обороноспособности.

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Создание Сил беспилотных систем

Как сообщал УНИАН, 6 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №51/2024 "О наращивании возможностей Сил обороны", которым поручил создать в структуре украинской армии отдельный род сил – Силы беспилотных систем.

Комментируя подписание этого указа, глава государства сказал, что создание нового рода войск "должно дать вполне конкретный результат уже в ближайшее время, поскольку дроны – беспилотные системы – доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море".

Согласно его объяснению, есть перечень задач для армии, Министерства обороны и правительства. Речь идет о специальных штатных должностях под работу с дронами, специальных подразделениях, эффективной тренировке, систематизации опыта, постоянном масштабировании производств и привлечении лучших идей, лучших специалистов в эту сферу. И, чтобы дать необходимую координацию в Силах обороны, обеспечить надлежащий уровень планирования и качество логистики, в структуре Вооруженных Сил будут созданы Силы беспилотных систем.

Военные и эксперты неоднократно заявляли, что в российско-украинской войне битвы выигрывает та сторона, которая обладает лучшими технологиями беспилотников.

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