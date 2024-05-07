Водители коммерческого транспорта - одна из немногих категорий граждан Украины призывного возраста, которые могут выехать за границу через систему "Шлях".

В Украине из-за усиления мобилизационных мероприятий увеличивается количество случаев невозврата украинских водителей коммерческого транспорта из-за границы. Об этом УНИАН сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

По его словам, водители коммерческого транспорта - это почти единственная категория граждан Украины призывного возраста, которая может выехать через систему "Шлях" выполняя свои функциональные обязанности.

"Перевозчик вносит водителя или водителей в систему "Шлях". Они едут в рейс после чего должны возвращаться. К сожалению, факты невозврата водителей действительно существуют. И чем более глубокие мобилизационные мероприятия происходят в государстве тем больше фактов невозврата водителей", - сказал вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков.

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Балин пояснил, что такие водители оставляют транспортные средства с грузом или без, после чего перевозчику нужно искать и отправлять другого водителя. Из-за этого перевозчик имеет проблемы.

"Если такое случается, "Укртрансбезопасность", как администратор системы "Шлях", может отключить перевозчика на три месяца от пользования системой "Шлях". То есть фактически парализовать работу компании на три месяца", - пояснил Балин.

Он также отметил, что не имеет статистики водителей призывного возраста, которые едут таким образом из Украины, но добавил, что уже сейчас есть факт увеличения таких случаев.

"Люди массово оставляют машины и водители не возвращаются. После этого высылают других водителей, и уже они завершают эти рейсы. Я не готов сказать останется ли в работе (система "Шлях" - УНИАН) или нет, потому что с первых дней войны это был единственный выход, чтобы наш коммерческий транспорт ехал и обеспечивал пассажирские и грузовые перевозки. И я думаю, что такой механизм правильный. Просто вопрос встает в ответственности самих водителей за такие действия", - добавил Балин.

Ситуация с водителями в Украине - последние новости

В последнее время украинские перевозчики стали жаловаться, что их водители-международники после пересечения границы бросают грузовики и бегут из Украины в Европу.

7 мая 2024 года комиссия "Укртрансбезопасности" приняла решение отключить 12 перевозчиков от системы "Шлях" на три месяца за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.

Это не первое решение об отключении от системы "Шлях" за аналогичные нарушения - в апреле таким образом наказали 24 перевозчика.

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