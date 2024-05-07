Отмечается, что ограничения ЕС все равно мягче, чем санкции США.

Европейский союз предложил ввести ограничения в отношении 11 судов, которые помогают России поддерживать войну против Украины. Новые ограничения предполагают запрет судам доступ в порты и якорные стоянки ЕС, а также усложнят логистику, запретив им пользоваться услугами европейских компаний для оказания ряда услуг.

Издание Bloomberg пишет, что среди судов, попавших под санкции, четыре топливных танкера, два нефтяных танкера, два газохранилища для проекта ПАО "Новатэк" по перевалке сжиженного природного газа на полуострове Камчатка, и грузовое судно. Один из них - танкер под названием Andromeda Star, который потерпел крушение в Балтийском море и имел недействительную европейскую страховку.

Предложения являются частью усилий ЕС по пресечению возможностей Москвы обходить ограничение цен на российскую нефть с помощью теневого флота и ограничению деятельности судов, участвующих в транспортировке товаров, приносящих доход российской военной машине, особенно в секторах, находящихся под санкциями.

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Запрет будет распространяться на страхование и техническую помощь, включая "бункеровку, услуги по снабжению судов, услуги по смене экипажа, услуги по погрузке и разгрузке грузов, фендеринг и услуги буксиров". Европейским поставщикам также будет запрещено заниматься передачей грузов с судна на судно.

Санкции, помимо прочего, затруднят получение топлива для этих судов, но меры ЕС все равно не такие жесткие, как ограничения от Минфина США в отношении нескольких таких же судов.

В рамках того же пакета санкций, который стал бы 14-м по счету, Еврокомиссия также предложила ввести санкции против нескольких СПГ-проектов и запретить перевалку российского СПГ из ЕС в третьи страны. Европейским экспортерам будет предложено усилить контроль в торговой практике, и против них могут быть приняты меры, если они не смогут предотвратить обход критически важных товаров из-за отсутствия проверок.

Санкции ЕС должны быть единогласно одобрены 27 государствами-членами блока, и пакет может измениться до того, как он будет окончательно утвержден.

14-ый пакет санкций ЕС против России - последние новости

Европейская комиссия разослала странам блока проект 14-го пакета санкций против России, в котором говорится о сжиженном газе. Еврокомиссия хочет ограничить импорт сжиженного газа из России, но о полном эмбарго речь не идет.

Транспортным компаниям, которые по меньшей мере на четверть принадлежат России, также будет запрещено работать в пределах ЕС. Комиссия также подготовила список из более 50 компаний из стран, не входящих в ЕС, на которые будут распространяться торговые ограничения. Они поставляют в Россию западные компоненты и помогают обходить санкции.

По словам издания, под санкции попадут компании из Китая и Гонконга, Турции и Кыргызстана. Будет также запрещено российское финансирование политических партий и фондов, а также неправительственных организаций и исследовательских центров.

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