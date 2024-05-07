Май только начался, а значит времени на то, чтобы улучшить свою жизнь, еще немало.

Пожалуй, каждый из нас делает список планов, которые должен выполнить за год или месяц. Но часто мы о них забываем в рутине из повседневных задач.

Чтобы быть счастливым, не обязательно выполнять какие-то глобальные цели. Достаточно радоваться мелочам и создавать для себя приятные мгновения. Май только начался, а значит времени на то, чтобы улучшить свою жизнь, еще немало. Camille Styles подготовил список вещей, которые вы можете сделать в этом месяце. Мы выбрали для вас 20 из них.

1. Займитесь выпечкой. Если вы не хотите включать духовку, попробуйте сделать лакомство без выпечки.

Видео дня

2. Отдавайте предпочтение пешим прогулкам. Это легко, доступно, и все, что для этого нужно, – хорошая пара кроссовок.

3. Найдите свой новый любимый напиток. Это может быть как алкогольный коктейль, так и газированный напиток из магазина – все в ваших руках.

4. Прочитайте новую книгу.

5. Приготовьте новый салат. Сезон салатов приближается, так что самое время разнообразить свой рацион новыми рецептами.

6. Обновите свой уход за кожей. Возможно, вы привыкли к своей 12-шаговой процедуре ухода за кожей, но переход к новому сезону – идеальное время для того, чтобы заменить некоторые из ваших проверенных средств. Не забывайте, что лето – это время, когда защита от солнца – это просто мастхэв.

7. Практикуйте позитивные аффирмации. Они изменят вашу жизнь.

8. Если вы не заправляете свою постель, как только просыпаетесь, начните это делать.

9. Запланируйте пикник. Соберите гостей, выберите место проведения и составьте меню. Самое прекрасное в пикниках то, что каждый может приобщиться к делу.

10. Запишитесь на курсы. Это может быть фитнес, тренировки, шитье, программирование – что угодно! Сейчас самое время научиться новым навыкам, которыми вы всегда хотели овладеть.

11. Возьмите за привычку покупать себе цветы. Они приносят бесконечную радость в течение недели и являются очень простым способом как проявить немного любви к себе.

12. Покатайтесь на велосипеде. Это идеальное занятие для выходных и отличный способ посмотреть на свой город свежим взглядом.

13. Сходите на дегустацию вина.

14. Романтизируйте каждое мгновение своей жизни. Существует бесчисленное количество способов находить и создавать красоту каждый день.

15. Раз в неделю устраивайте особенный ужин. Неважно – едите вы в одиночестве или с кем-то, сделайте новое блюдо, откупорьте бутылку вина и наслаждайтесь моментом.

16. Купите купальник. Лето уже не за горами, поэтому сейчас самое время чтобы подобрать себе хороший купальный костюм.

17. Отслеживайте, как вы тратите свое время. Мы часто говорим, что слишком заняты, чтобы делать то, чего на самом деле хотим от жизни. Но отслеживали ли вы когда-нибудь время, которое потратили на то, чтобы посмотреть сериал или с ненавистью листать ленту в соцсети?

18 Ищите красоту во всем, что вас окружает. Когда так много всего цветет, есть множество возможностей искать моменты, которые вдохновляют вас и вызывают спокойствие. Отправляйтесь на прогулку, разглядывайте деревья, цветы, здания. Вы удивитесь, как много красоты вокруг вы раньше не замечали.

19. Сделайте хороший плейлист. Составьте его таким, чтобы музыка вдохновляла вас на новые свершения.

20. Добавьте маленькие изменения в свою рутину. Проводите меньше времени за скроллингом ленты соцсетей, возьмите за привычку записывать, за что вы благодарны, и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: