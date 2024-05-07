Цены на некоторые овощи в Украине стремительно летят вниз: что подешевело

Отмечается, что цены на ягоды и фрукты остались на уровне прошлой неделе, кроме клубники.

Цены на некоторые овощи в Украине продолжают снижаться. В частности, речь идет о раннем картофеле и капусте.

По информации аналитиков East fruit, после длительного периода стагнации начали расти отпускные цены на репчатый лук урожая 2023. Дороже, чем неделей раньше, продавалась морковь.

В то же время стремительно снижались цены на огурец и подешевели томаты. Кроме того, падают цены на редис из-за увеличения предложения.

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Также не на прошлой неделе подешевели цветная капуста и кабачок. Среди зелени снижались цены на зеленый лук и укроп, но дорожал щавель.

Что касается цен на ягоды и фрукты, то они сохранились на уровне предыдущей недели за исключением клубники (земляники садовой), цены на которую летят вниз из-за повышения предложения.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В мае цены на яблоки могут вырасти до 27 гривень за килограмм, а на виноград – до 285 гривень за килограмм. При этом цена на апельсины дойдет до 75 гривен, на лимоны – до 57 гривен, на бананы – до 70 гривен, а мандарины до 77 гривен.

В то же время украинцы могут ожидать снижения цены на овощи борщевого набора благодаря увеличению предложения овощей закрытого грунта.

Кроме того, аграрии прогнозируют, что цена на клубнику в этом году составит примерно - от 60 до 80 гривен за килограмм, как и в прошлом году.

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