Есть несколько способов сохранить дружбу, но если вы чувствуете, что для вас это слишком, не бойтесь отпустить человека.

Термин "токсичный" часто используется для описания нежелательного поведения друзей – будь то слишком много сплетен или постоянные опоздания. Но тренер по дружбе Даниэль Байярд Джексон рассказала Business Insider, что быстрое навешивание ярлыков редко бывает полезным.

В своей книге "Борьба за нашу дружбу" Джексон рассматривает девять типов "плохих" друзей, на которых она слышала жалобы от своих клиентов-коучей. Она объясняет возможные причины, почему друзья могут так себя вести, и предлагает подходы, которые вы можете попробовать, прежде чем поставить точку в отношениях.

1. Ненадежный друг

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Это тот друг, с которым вы не можете строить надежные планы, или полагаться на него в чрезвычайных ситуациях, потому что вы никогда не знаете, появится ли он.

Джексон говорит, что есть несколько объяснений такого поведения – например, люди с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности, – УНИАН) иногда могут быть забывчивыми. Хотя она уточняет, что это "не является оправданием для ненадежности".

Друг также может не осознавать, насколько сильно его ненадежность в этом плане влияет на вас, особенно если вы всегда отвечаете: "Не волнуйся!".

Если вы чувствуете, что ваши потребности постоянно игнорируются, особенно после того, как вы поговорили об этом с другом, возможно, время разорвать отношения.

2. "Невзаимный" друг

Этот друг заставляет вас чувствовать себя так, будто вы находитесь в односторонних отношениях. Одним из объяснений может быть то, что ваш друг нейродивергентен и не знает о некоторых социальных нормах, говорит Джексон. Он также может иметь отличные от ваших представления о взаимности.

Если вы всегда обращаетесь к другу первыми, это также может быть связано с тем, что он боится получить отказ или показаться слишком назойливым, написав сообщение первым.

3. Друг-сплетник

Друг-сплетник часто обсуждает других людей, когда их нет в комнате. Это заставляет вас не доверять такому человеку свои собственные секреты.

По словам специалиста, какими бы подлыми ни были сплетни, мотивация часто бывает менее мерзкой. Ваш друг может пытаться сблизиться с вами, быть неуверенным в себе или ему просто может быть скучно.

Если такая динамика мешает наслаждаться временем, проведенным вместе, стоит переоценить эту дружбу.

4. Друг, одержимый любовью

У друзей, одержимых любовью, всегда есть "драма" на свиданиях, в которую они хочтят вас втянуть. Такое поведение особенно раздражает, если они исчезают каждый раз, когда у них появляются новые отношения.

Джексон говорит, что такой друг может иметь дело с семейным или общественным давлением, которое заставляет его искать партнера. И если он кажется изолированными в одних конкретных отношениях, это может быть признаком эмоционального насилия.

5. Друг, который вас контролирует

Друг, который вас контролирует, не воспринимает ответ "нет", заставляет вас чувствовать вину за несогласие с ним и вообще имеет проблемы с регулированием своих эмоций.

Каким бы сильным ни был этот друг, такое его поведение может быть обусловлено страхом или тревогой. Он может иметь меньше свободы действий в других сферах своей жизни, считая, что ваша дружба – одна из немногих вещей, которые они могут контролировать.

Стоит попытаться мягко указать таким людям на ваши границы. Если они не прилагают усилий, чтобы измениться, нездорово продолжать такие отношения.

6. Завистливый друг

Завистливый друг реагирует на ваши достижения сарказмом или критикой. Зависть может происходить от фиксированного мышления друга, который считает, что то, что вы получили работу своей мечты, каким-то образом уменьшает его шансы сделать то же самое.

Однако это не означает, что вы должны терпеть грубое поведение.

7. Друг, который внезапно изменился

У друга, который недавно внезапно изменился, часто появляются новые интересы, друзья, одежда или что-то другое, что заставляет вас задуматься, не "переросли" ли вы друг друга.

Джексон говорит, что эти изменения могут быть следствием того, что друг экспериментирует со своей идентичностью, и это нормально. Она призывает попытаться найти что-то общее между вами, но вы все равно должны чувствовать себя в безопасности рядом с этим человеком. Если ваш друг начал исповедовать мировоззрение, которое прямо противоречит вашей идентичности или представлениям о безопасности, это достаточная причина, чтобы разорвать отношения.

8. Назойливый друг

Джексон определяет назойливого друга как такого, который требует частого контакта. Иногда, по ее словам, это может сводиться к разнице в стилях привязанности: если вы избегаете общения, то сообщения вашего друга могут казаться более тревожными, чем они есть на самом деле. У вас также могут быть разные стили общения или ожидания поддержки в дружбе.

Вы можете попытаться установить определенные границы. Но если потребности друга отвлекают вас от других отношений или обязанностей, возможно, пришло время двигаться дальше.

9. Негативный друг

Негативный друг вываливает на вас столько "проблем", что вы чувствуете себя психотерапевтом. Перенос собственной травмы на других может происходить по привычке. Если вы всегда реагируете на это с пониманием, такие друзья, скорее всего, будут чувствовать себя комфортно, делая это каждый раз.

Джексон предложила прислушаться к тому, что вы чувствуете во время общения с такими людьми. Если вы всегда боитесь звонков от этого конкретного друга, потому что после них чувствуете себя истощёнными, это знак, что пришло время отступить.

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