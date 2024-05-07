Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая известна по фильмам "Квант милосердия", "Земля забвения" и другим киноработам, сообщила о смерти близкого человека. У нее умер родной дядя Вадим.

О трагической новости она сообщила сегодня, 7 мая, у себя в Instagram и опубликовала фото умершего в военной форме.

"Мой дорогой дядюшка Вадим. Ты ушел так рано и так внезапно. Мы тебя все любим и вечно будем любить. Ты был честный, добрый, самый веселый и самый смелый. У тебя были золотые руки, и ты мог делать абсолютно все. Я горжусь тобой! Ты всегда в наших мыслях и сердцах. Спи с миром. RIP", - написала Ольга.

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Сколько было лет мужчине и какой была причина его смерти - неизвестно.

К слову, в комментариях подписчики актрисы написали свои соболезнования. Однако некоторые раскритиковали Ольгу за пост на русском языке, когда в Украине идет война. На что она ответила, что такие комментарии неуместны.

"Нет, я не говорю на украинском, но его понимаю. Мой родной язык - русский, как и у половины населения Украины. Но я в шоке от того, что вы о таком пишете в такое время", - написала актриса.

К слову, Ольга родилась в Бердянске Запорожской области. В Украине она жила до 16 лет, а потом переехала во Францию и начала работать моделью. Позже увлеклась кино. Что касается позиции Куриленко, то еще в 2022 году она выступила против войны в Украине и поддерживает украинцев.

Напомним, ранее стало известно о смерти звезды "Титаника" Бернарда Хилла.

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