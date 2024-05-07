Враг сейчас не использует мост на полную мощность.

Российские военные не используют логистические мощности Крымского моста в полном объеме. Об этом рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала "Эспрессо".

"Россияне испытывают волнение по поводу того, что мост может банально не выдержать. Иногда их паблики тоже подтверждают эту информацию. Уже было не одно официальное заявление со стороны СБУ, что после удачной операции СБУ и ВМС, в результате чего был нанесен удар по опоре Крымского моста, дальнейшая эксплуатация железной дороги (пролегающей по путепроводу - УНИАН) в полном объеме фактически невозможна", - сказал начальник центра.

По его словам, конструкция путепровода может не выдержать нагрузки из-за полученных ранее повреждений.

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"Сейчас враг не использует в полном объеме этот инструмент для военной логистики, однако это не мешает ему перебрасывать грузовиками личный состав или некоторые образцы вооружения", - добавил Плетенчук.

Например, прицепная артиллерия по мосту проехать может, также конструкция выдерживает проезд оперативно-тактического ракетного комплекса типа "Искандер". В то же время, как утверждает Плетенчук, передвижение по мосту эшелонов с бронированной техникой уже давно не наблюдается.

Ситуация вокруг Крымского моста

Напомним, из-за Крымского моста идет определенная "дискуссия". В частности, The Independent со ссылкой на спутниковые снимки Maxar и выводы аналитиков крупнейшего частного разведывательного агентства Molfar заявило, что после неоднократных атак Украины РФ перестала использовать Крымский мост для обеспечения своих войск. В связи с этим отмечалось, что мост "больше не может представлять собой эффективную военную цель для вооруженных сил Украины".

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что по этому путепроводу постоянно прибывают военные грузы для российской армии.

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что надо считать: что это даст ВСУ в случае его уничтожения/повреждения, сколько усилий будет затрачено и тому подобное. По его мнению, надо тщательно анализировать, в частности, чтобы не получилось - "уничтожили Крымский мост, а россияне как продвигались на Авдеевском направлении в сторону Днепра, так и будут продвигаться".

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