Включая новое поколение iPad Pro с OLED-экраном и чипом M4.

На презентации 7 мая американская компания Apple представила два планшета. По словам Тима Кука, это "самый большой день для iPad со дня его появления".

Первый анонс – новый iPad Air. Впервые в серии он выйдет в двух диагоналях – 11 и 13 дюймов. В этом планшете установлен процессор M2, который до 50% быстрее прошлой модели на M1, а камера перенесли для горизонтального использования, как у обычных iPad последнего поколения. Матрица по-прежнему IPS.

Девайс получил поддержку Magic Keyboard и Apple Pencil. Стоимость iPad Air 11" стартует от 599 долларов (~23 000 грн), а iPad Air 13" – от 799 долларов (~31 000 грн). Память от 128 ГБ до 1 ТБ.

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Второй анонс – новый iPad Pro. Это первый планшет Apple с OLED-дисплеем и процессором M4. А корпус устройства стал самым тонким, который когда-либо был в iPad – всего 5,1 мм.

Переход на OLED – это большой шаг для Apple, который фанаты ждали долгие годы. Купертиновцы называют новый экран лучшим в мире: он обеспечивает яркость до 1600 нит для HDR-контента и повысит срок службы экрана. Более того, он защищен стеклом с нанотекстурой.

Вдобавок, это первые устройства Apple с чипом M4 на борту. Обещают на 50% больше производительности в сравнении с M2, который установлен в iPad Pro предыдущего поколения. А встроенный в него нейродвижок Neural Engine в 60 раз мощнее, чем в его первой версии.

Стоимость новых "прошек" начинается от 999 долларов и 1299 долларов за 11" и 13" соответственно. Продажи начнутся на следующей неделе.

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