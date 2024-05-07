По словам премьер-министра Пашиняна, это произойдет, если Москва проигнорирует требования местных властей.

В Армении заблокируют российские телеканалы, если Москва проигнорирует требования местных властей. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщают росСМИ.

По его словам, "мы рассчитываем при вещании на уважение граждан и государственного порядка Армении".

"Мы не требуем чего-то чрезвычайного. Договор предусматривает уважение к Армении и ее интересам. Учитывая дружеские отношения, мы готовы семь раз просить, потом семь раз требовать. Но если после седьмого раза эти требования будут проигнорированы, другого варианта нет, эти телеканалы должны быть отключены, не должны вещать", - сказал Пашинян. Видео дня

При этом, по данным издания, глава армянского правительства не уточнил, что именно имеется в виду под этими требованиями.

"Еще дважды будем требовать, если нет, то уже сейчас мы должны констатировать, каким будет следующий шаг", - добавил Пашинян.

СМИ напоминает, что с аналогичной угрозой выступил в середине апреля министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян. По его словам, Ереван может в одностороннем порядке аннулировать соглашение с Москвой о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, которое регулирует вещание российских телеканалов, если предложения о редактировании документа не будут приняты.

"В конце марта Телевизионная и радиовещательная сеть Армении объявила, что в республике запретили трансляцию передач, которые ведет российский журналист Владимир Соловьев. Ведомство объяснило этот шаг "нарушением" статей договора между Ереваном и Москвой о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций", - говорится в статье.

Отношения России с Арменией - последние новости

В феврале Армения "заморозила" участие в ОДКБ. Премьер-министр страны Никол Пашинян обвинил организацию в том, что та не выполнила своих обязательств относительно Еревана.

Пашинян также отметил, что вопрос о закрытии российской военной базы в Армении пока "не стоит на повестке дня". При этом он раскритиковал власти РФ, которые несколько месяцев назад "открыто призывали армянское население свергнуть власть".

В прошлом году Армения окончательно ратифицировала Римский статут о Международном уголовном суде. Таким образом, отныне страна обязана арестовать правителя РФ Путина в случае его приезда.

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