Враг пытается продвигаться в город с разных направлений, но попытки неудачны.

Ни одного оккупанта в Часовом Яру пока нет. Об этом заявили в подразделении активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Kraken".

Как отмечается в официальном Telegram-канале спецподразделения, уже как месяц "KRAKEN" стоит на защите города.

"Бойцы героически держат оборону, ежедневно уничтожают многочисленного противника, жгут вражескую бронированную технику и берут пленных. Враг пытается продвигаться с разных направлений, однако благодаря слаженной работе подразделения, ни одного оккупанта в городе пока нет", - информируют в подразделении.

Битва за Часов Яр - последние новости

Кирилл Сазонов, доброволец подразделения "ГРИМ" 41-й ОМБр сообщил, что ситуация вокруг Часового Яра является сложной. По его словам, есть обустроенные позиции, оружие, волонтерская помощь - нужны только мотивированные люди.

Военный рассказал, что оккупационная армия пытается выполнить приказ захватить город до 9 мая. Сейчас бои идут на окраинах. Украинские артиллеристы, пулеметчики, снайперы, операторы дронов дают достойный отпор.

В свою очередь ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что в Часовом Яру решается битва за Донецкую область, ведь контроль над Часовым Яром - это не просто тактическое преимущество, поскольку оно расположено на господствующих высотах, то контроль над ними - это огневой, а в перспективе и полный контроль над большой густонаселенной агломерацией.

Он также добавил, что в случае потери Часового Яра Украина будет вынуждена провести эвакуацию гражданского населения из ряда населенных пунктов, в частности, четырех крупных городов - Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска. Сейчас они являются прифронтовыми, а станут фактически зоной боевых действий.

Накануне главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что РФ сосредоточила основной удар на Покровском и Кураховском направлениях.

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