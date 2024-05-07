Ей не нужно выполнять тяжелую работу рядового персонала лайнера, ведь у нее более важная миссия - наблюдать за природой.

Вероятно, найдется немало людей, которые предпочли бы все время путешествовать на круизном лайнере годами, да еще и получая за это деньги. В большинстве случаев людей останавливает то, что работа на круизном лайнере на самом деле довольно непростая и времени на любование туристическими прелестями мира у персонала лайнеров не так уж и много.

Однако и здесь есть счастливые исключения. Как пишет британское издание Mirror, доктор Верена Меральди имеет работу, о которой большинство людей могут только мечтать. Она является первым в мире "главным научным сотрудником" в круизной компании - норвежской Hurtigruten Expeditions - в которой она руководит научной и образовательной программой. С 2007 года женщина плавает на круизных лайнерах от побережья Южной Америки через страшный пролив Дрейка до Антарктиды.

Она отмечает, что население ледяного континента очень отличается от населения остальных континентов. Там не живут коренные жители, только ученые сидят на нескольких научных базах. Есть лишь несколько туристических компаний, которые возят туда самых отчаянных туристов.

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Из-за жестких международных ограничений, направленных на защиту антарктической природы, половина туристов никогда не сходит со своих круизных кораблей на землю Антарктики. Но даже просто наблюдать воочию величие ледяного мира - это крайне необычный отдых.

Доктор Меральди участвует в этом необычном туристическом рынке уже 17 лет. И именно она отвечает за то, чтобы эти туристические путешествия имели бы еще и научную пользу. Норвежская круизная компания берет в путешествия в Антарктиду ученых, которые собирают научные образцы на местах. В обмен за эту возможность ученых просят рассказать обычным туристам на борту о природе Антарктиды, то есть выступить в роли действительно компетентного гида.

Норвежская круизная компания имеет три корабля в регионе, которые возят туристов в течение пяти месяцев в году. Это идеальное место, чтобы помочь огромному количеству ученых, которые стремятся провести там исследования, но не имеют специальных судов, чтобы доставить их в эту часть света.

Сама доктор Меральди признается, что изменения климата в Антарктиде очень заметны в последнее время. Например, более холодолюбивые пингвины уступают место тем видам, которые меньше зависят от льда.

"Кроме того, ледяные шапки отступают. В прошлом году в Антарктиде был самый низкий уровень морского льда, который когда-либо зарегистрирован. Это влияет на все остальное. Мы также видели огромные пластинчатые айсберги и ледяные покровы, которые разрушаются. Мы думали, что Антарктида, будучи такой большой, была более или менее защищена от изменения климата, что она нагревалась не так быстро. Но, как мы знаем, она нагревается вдвое быстрее, чем остальная планета", - рассказывает она.

По словам женщины, ее, как и каждого, кто впервые прибывает в Антарктиду, в свое время ошеломила величественная красота Антарктиды.

"Это дико, там нет человеческой инфраструктуры. Это очень сильный личный опыт. Она все еще покрыта льдом, и вы видите пингвинов. Мы пытаемся объяснить экосистему через путешествие, дикую природу, последствия изменения климата, поэтому пассажиры лучше понимают, что происходит. Когда вы видите, какой эффект это имеет на людей, они хотят что-то сделать дома. Мы медленно, но уверенно разрушаем нашу планету, но это путешествие, которое меняет жизнь, заставляет людей хотеть что-то с этим сделать", - говорит она.

Когда дело доходит до конкретного опыта в Антарктике, который ее больше всего тронул, доктор Меральди вспомнила время, когда она стала свидетелем поистине замечательной активности китов.

"Они ныряют, а затем начинают дуть воздухом и плыть кругами к поверхности. Они захватывают криль, а затем плывут вверх. Это невероятно. Вам действительно хочется плакать, глядя, какими могут быть киты", - рассказывает доктор Меральди.

Другие интересные истории заядлых путешественников

Как писал УНИАН, девушка путешествовала по миру почти год и рассказала, почему это плохой способ познавать новое. Короткие путешествия на неделю-две она считает значительно лучшим способом для путешествий.

Также мы рассказывали историю женщины, которая бросила работу и путешествует по миру в доме на колесах, зарабатывая на ведении блога. Она уже объездила половину Европы и не планирует останавливаться.

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