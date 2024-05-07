Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,5 месяца будущего импорта.

По состоянию на 1 мая 2024 года международные резервы Украины составляли почти 42,400 млрд долл. США. В апреле они снизились на 3,1%, что обусловлено валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, которые частично были компенсированы поступлениями от международных партнеров. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что в течение апреля 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов:

Операции Национального банка на валютном рынке

НБУ продал на валютном рынке 2,296 млрд долл. и выкупил в резервы 30,9 млн долл. Итак, чистая продажа валюты НБУ в апреле составил 2,265 млрд долл., увеличившись по сравнению с мартом. Это связано с ростом спроса на валютном рынке.

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Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 1,65 млрд долл. Из этой суммы: 1,603 млрд долл. – второй транш от Европейского союза в рамках переходного финансирования по программе Ukraine Facility; 46,6 млн долл. – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Вместе с тем за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 884,5 млн долл. США. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 92,6 млн долл. США.

Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют)

В апреле благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 224,3 млн долл.

По данным НБУ, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,5 месяца будущего импорта

Международные резервы Украины

Стоит отметить, что по состоянию на 1 апреля 2024 года международные резервы Украины составляли 43,763 млрд долл., увеличившись в марте на 18%. Тогда показатель обновил предыдущий исторический рекорд с августа 2023 года – 41,72 млрд долл.

В течение марта сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 434,31 млрд грн, в долларах государственный и гарантированный государством долг увеличился на 7,36 млрд долларов.

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