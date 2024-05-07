Курс гривни к евро установлен на уровне 42,31 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 8 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,30 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 42,31 грн/евро, то есть гривня выросла на 9 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,29/39,32 грн/долл., евро – 42,31/42,33 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 7 мая, снизился на 5 копеек и составляет 39,80 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 42,90 грн за евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 7 мая, снизился на 8 копеек – до 39,77 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,30 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 42,90 грн за евро, курс продажи евро – 42,30 грн.

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