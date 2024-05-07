С начала года это уже 19-е уничтоженное "Око мордора".

На Харьковском направлении уничтожен вражеский комплекс видеонаблюдения "Муром". Об этом сообщил командир бригады "Стальной кордон" Гвардии наступления, полковник Валерий Падитель.

"Руснявый комплекс видеонаблюдения "Муром-П" уничтожили бойцы "Стального Кордона" на Харьковском направлении. С начала года это уже 19-й уничтоженный "глаз мордора", - отметил он.

Уничтожение комплексов "Муром-М" - детали

Как сообщал УНИАН, ориентировочная стоимость наблюдательного комплекса "Муром-П" составляет 50 000$.

Буквально несколько дней назад, 2 мая, Силы обороны юга Украины также сообщили об уничтожении комплекса видеонаблюдения россиян Муром-М в операционной зоне.

Перед тем, в апреле, на этом же направлении было ликвидировано несколько мощных наблюдательных комплексов "Муром-М", сопровождающих вражеские диверсионно-разведывательные группы.

Кроме того, в апреле украинская разведка уничтожила во временно оккупированном Крыму вражескую аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Это произошло в результате нанесенного удара в ночь на 17 апреля 2024 года по аэродрому в оккупированном Джанкое. Известно, что оккупанты тогда потеряли также четыре пусковые установки комплекса С-400, три радиолокационные станции, пункт управления средствами ПВО.

Издание Defense Express отметило, что в случае с "Фундамент-М", это, вероятно, первое упоминание за все время полномасштабной войны об этом образце российской техники, а также рассказало об этой машине и почему ее ликвидация является важной. Отмечалось, что "Фундамент-М" для российской армии является системой редкой, и из-за количественного дефицита эта АСУ поставлялась в первую очередь в "передовые" военные округа.

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