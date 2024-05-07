Не признанный Украиной президент РФ Владимир Путин накануне своей "инаугурации" поручил провести учения, во время которых будет отработано применение нестратегического ядерного оружия.

Прежде всего, это - демонстрация внутренней аудитории, что Путин - решительный лидер, готовый любыми средствами "защищать" Россию в ее нынешних "границах".

Во-вторых, это знак в частности китайцам. Си Цзиньпин сейчас имеет турне по Европе и такие заявления со стороны России, на мой взгляд - демонстрация того, что россияне, мол, играют свою игру и не очень подчиняются Китаю. Видео дня

То есть, если Китай, например, будет о чем-то договариваться с европейскими лидерами, то это не значит, что Россия на все согласится.

И, в-третьих, конечно, очередные заявления о ядерном оружии - попытка показать мировому сообществу, что ядерное оружие у России есть, напомнить о нем. Риторикой о каких-то учениях, о том, что ядерное оружие - оружие сдерживания (накануне Лукашенко утвердил новую военную доктрину, один из пунктов которой предусматривает, что ядерное оружие, которое находится на территории Беларуси - это оружие сдерживания), россияне демонстрируют что-то вроде: "Смотрите, это оружие у нас есть и мы вам можем им угрожать". То есть, происходит не прямая угроза, а взамен россияне говорят: "Мы можем использовать как сдерживание, на учениях, но можем его и применить".

Это чем-то похоже на то, как КНДР постоянно проводит испытания баллистических ракет. Для чего? Чтобы продемонстрировать, что они у нее есть.

И, в случае чего, Ким Чен Ын их применит там, где посчитает нужным. Так и Россия. Происходит очередная попытка пошантажировать Запад.

После того как министр иностранных дел Великобритании Кэмерон заявил, что не видит препятствий для применения украинцами британского оружия любым удобным способом, в том числе и для обстрелов российских объектов военного назначения, Россия должна была как-то отреагировать. Поэтому, думаю, заявки о тактическом ядерном оружии - это один из факторов такой реакции.

Относительно реальности угроз, не понятно, готовы ли они будут полноценно применить тактическое ядерное оружие, или только имитировать.

Наконец, россияне могут его использовать даже на своей территории, обвинив... Украину.

Напомню, ранее они уже запускали слухи, якобы Украина обладает грязной ядерной бомбой. То есть, пытались создать какую-то, выгодную для себя, медийную картинку.

Ярослав Черногор, директор программы российских и белорусских студий Совета внешней политики "Украинская призма"