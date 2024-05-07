С начала суток зафиксировано 64 боевых столкновения по всему фронту.

Сегодня оккупанты сосредоточены на Авдеевском направлении: уже отражено 18 попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Прогресс, Евгеновка, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на Купянском направлении нашими воинами отражено 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Видео дня

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 2 атаки в районе населенного пункта Невское Луганской области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 10 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Раздоловка, Ивановское, Новый и Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 7 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Всего с начала суток зафиксировано 64 боевых столкновения по линии фронта, информирует Генштаб.

Враг также нанес 1 ракетный и 40 авиационных ударов, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

При этом, в течение этих суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по самоходному миномету 2С4 "Тюльпан", пункту управления и 5 районам сосредоточения личного состава противника.

Ситуация на фронте

Генштаб рассказал, где больше всего давят оккупанты. Так, за прошедшие сутки также на Авдеевском направлении было горячее всего - украинские защитники отбили 31 атаку российских оккупантов. Кроме того, россияне много атаковали на Бахмутском, Навопавловском и Купянском направлениях.

6 мая главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что российские захватчики сейчас сосредоточили основной удар на Покровском и Кураховском направлениях. Оккупанты пытаются выйти на Покровск и Курахово.

Вас также могут заинтересовать новости: