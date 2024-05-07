По информации источника, в этом году нас ждет самая широкая цветовая палитра в айфонах за всю историю.

Свежий инсайд раскрыл цветовую палитру всех четырех моделей iPhone 16. По информации издания MacRumors, в этом году нас ждет самая широкая цветовая палитра в смартфонах Apple за всю историю.

В последние поколения базовые айфоны обычно выпускались в пяти цветах корпуса, а Pro-модели – в четырех. Но в 2024 году для iPhone 16/16 Plus их будет сразу семь – к синему, розовому, желтому, зеленому и черному цветовому варианту присоединится белый и фиолетовый.

Судя по изображению, все оттенки будут очень приглушенными, пастельными, а черный будет скорее похож на темно-серый.

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Что касается iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, то сразу несколько источников говорят, что палитра "прошек" будет все так же состоять из четырех цветов, но Blue Titanium заменят на розовый, а Black Titanium уступит место Space Black. Ожидается, что это будет очень темный, глубокий цвет.

Напомним, что iPhone 16 должен получить новый вертикальный модуль с двумя датчиками, тем самым повторяя дизайн iPhone 11. Это обновление должно позволить Apple внедрить захват пространственного видео. Еще базовые айфоны получат кнопку "Действие", которая является эксклюзивом iPhone 15 Pro.

Что касается iPhone 16 Pro и Pro Max, то серьезных изменений в дизайне не предвидеться, зато они увеличатся в размерах. Будущие "прошки" обзаведутся 6,3- и 6,9-дюймовыми дисплеями соответственно: таким образом, 16 Pro Max будет скорее напоминать мини-планшет.

По слухам, основной упор в смартфонах 2024 года Apple сделает на камерах – для этого на торце даже установят специальную кнопку. А Pro-модели вместе с широкоугольным 48-Мп объективом получат сверхширокоугольный сенсор с таким же разрешением.

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