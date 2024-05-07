Военный был в плену, а после возвращения снова встал на защиту страны.

На войне погиб Назарий "Гренка" Гринцевич. Он был одним из самых молодых защитников Азовстали во время ожесточенных боев за Мариуполь Донецкой области.

О гибели военного сообщило "Суспільне". Отмечается, что 10 марта 2024 года Назарию только исполнился 21 год. В первые месяцы полномасштабной войны он три месяца вместе с побратимами держал оборону на Азовстали, после чего попал во вражеский плен. Гринцевич более 4 месяцев провел в колонии так называемой "ДНР" на оккупированной территории Донецкой области.

В рамках большого обмена пленными, который состоялся 21 сентября 2022 года, Назария Гринцевича вместе с 215 украинскими военнопленными вернули домой. После освобождения он вместе с товарищами основал подразделение "Контакт 12". Там "Гренка" был командиром взвода оптических наблюдателей.

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Гибель Назария Гринцевича прокомментировал майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр и экс-командир полка "Азов" Максим Жорин:

"Назарий Гринцевич "Гренка". В 18 лет он уже воевал на Азовстали, потом вернулся из плена, встал снова в строй и погиб в бою. Несмотря на такой возраст, ему не нужно было объяснять, зачем защищать свою страну", – написал он.

Гибель украинских военных

На войне погиб украинский тяжелоатлет Александр Пелешенко. Ему было 30 лет. В ряды ВСУ защитник мобилизовался с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Несколькими днями ранее стало известно, что жизнь за Украину отдал актер театра и кино Евгений Шумилов. Он погиб на фронте 30 апреля. Военный с первых дней российского полномасштабного вторжения защищал Украину на передовой.

В конце апреля сообщалось, что на фронте погибла бывшая журналистка, военнослужащая Алла Пушкарчук с позывным "Рута".

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