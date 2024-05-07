С начала этого года сотрудники спецслужбы разоблачили 11 вражеских агентурных сетей, поделился глава Службы безопасности Украины.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил, что украинские правоохранители следят определенное время за российским агентом-наводчиком, им могут "скормить" явно ложные сведения, чтобы не только собрать доказательную базу, но и раскрыть агентурную сеть, если она есть.

Каждый наводчик, корректировщик или предатель должен отвечать за совершенные преступления, сказал глава СБУ Василий Малюк в комментарии "РБК-Украина". Он добавил, что с начала 2024 года спецслужба разоблачила 11 агентурных сетей врага.

"...Это были разнокалиберные сети с участием различных лиц: от тех, где действовали народные депутаты, до тех, где привлекались отдельные представители Сил обороны. Среди прочего эти сети занимались и корректировкой российских обстрелов в разных регионах", - поделился глава спецслужбы.

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С начала полномасштабного вторжения россиян в Украину на нашей территории разоблачили много различных приспешников противника. В частности, в начале мая сообщалось, что разоблачили и задержали коллаборантку, которая помогала "рупорам" Кремля оправдывать агрессивную войну против нашего государства.

Ранее - в конце марта, Василий Малюк рассказал, что в течение прошлого года сотрудникам СБУ на украинской территории удалось ликвидировать 47 агентурных сетей, которые работали против нацбезопасности страны.

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