Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил, что украинские правоохранители следят определенное время за российским агентом-наводчиком, им могут "скормить" явно ложные сведения, чтобы не только собрать доказательную базу, но и раскрыть агентурную сеть, если она есть.
Каждый наводчик, корректировщик или предатель должен отвечать за совершенные преступления, сказал глава СБУ Василий Малюк в комментарии "РБК-Украина". Он добавил, что с начала 2024 года спецслужба разоблачила 11 агентурных сетей врага.
"...Это были разнокалиберные сети с участием различных лиц: от тех, где действовали народные депутаты, до тех, где привлекались отдельные представители Сил обороны. Среди прочего эти сети занимались и корректировкой российских обстрелов в разных регионах", - поделился глава спецслужбы.
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С начала полномасштабного вторжения россиян в Украину на нашей территории разоблачили много различных приспешников противника. В частности, в начале мая сообщалось, что разоблачили и задержали коллаборантку, которая помогала "рупорам" Кремля оправдывать агрессивную войну против нашего государства.
Ранее - в конце марта, Василий Малюк рассказал, что в течение прошлого года сотрудникам СБУ на украинской территории удалось ликвидировать 47 агентурных сетей, которые работали против нацбезопасности страны.