УНИАН решил пообщаться с военным экспертом и бывшим сотрудником СБУ Иваном Ступаком о том, до сих пор ли Крымский мост рассматривается как стратегическая цель, которую надо как можно быстрее уничтожить.

Недавно в материале издания The Independent со ссылкой на аналитиков говорилось о том, что Киеву следует сосредоточить свое внимание на Мелитополе, Бердянске и Мариуполе, где российскими захватчиками возводится новая железнодорожная линия, поскольку новые пути будут использоваться для обеспечения российских войск во время ожидаемого нового наступления, которое, весьма вероятно, начнется летом. Аналитики отмечали, что Россия почти прекратила использовать незаконно построенный Крымский мост, который соединяет оккупированный Крым с Краснодарским краем РФ.

УНИАН спросил у военного эксперта и экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, до сих пор Крымский мост рассматривается как стратегическая цель, которую надо как можно быстрее уничтожить.

Британское издание TheIndependent обнародовало статью, в которой говорилось, что Россия уже не использует Крымский мост через Керченский пролив для перевозки военной техники для фронта. В связи с этим, хочу спросить, является ли Крымский мост целью для Вооруженных сил Украины? И действительно ли заявление аналитиков правдиво?

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- У меня относительно Крымского моста собственное видение. Я не согласен, когда говорят: "Мы его сейчас ужаснем. Все будет класс". Я всегда говорю: что это нам даст? Какая будет выгода от разрушения? Сколько мы туда заложим своих усилий, сколько ракет? СБУ попробовала десять тонн взрывчатки, ракетное топливо. Не сработало. Мост повредило, но его восстановили. Потом пытались дронами. Не сильно оно работает.

Представьте, что у нас есть 100 ракет ATACMS, мы 100 штук запускаем, но это ни к чему не приводит. Вообще. То есть, мы зря тратим свои силы.

Что даст нам разрушение Крымского моста, какая будет польза и выгода от этого уничтожения? Если сейчас говорят, что мост не используется, что он, например, на 20% используется - возможно тогда проще сконцентрироваться на каких-то крупных объектах: штабы, склады в радиусе 150 км от деоккупированных территорий, и уничтожать их? Я всегда за расчет. Мы досконально еще не знаем, насколько тот Крымский мост используется?

Если мы его уничтожим "для Facebook", двое суток будут ставить лайки, делать мемы, репосты, но что это нам даст и как это повлияет на ситуацию на фронте для ребят под Работино, на Авдеевском направлении? Я за то, чтобы наши чиновники считали, что это даст, и какие, для его разрушения, будут затрачены усилия?

Можно ли предположить, что вероятный удар по любимому мосту Путина может стать финальным аккордом войны? Его надо оставить на "десерт"?

- Если у нас есть чем бить, лишние 20-30 ракет в загашнике, вопросов нет - "это на Крымский мост". Если у нас ограниченное количество этих ракет, и мы выбираем: дадим не ребятам уничтожить комплекс ПВО, аэродром или самолеты, а попадем по Крымскому мосту - нет. Еще раз - я выступаю за цели, которые имеют высокую добавочную стоимость. Например, комплекс С-300: уничтожили его, он не сбивает наши самолеты, которые залетают в Крым, наши ракеты, которые летят в направлении Черноморского флота, не запускает ракеты по нашим ребятам, по Одессе, то есть, мы не теряем военных и гражданских. Это большая добавленная стоимость. Это прямой эффект. Уничтожение НПЗ - супер, потому что это уничтожение наличности Путина.

По уничтожению моста, то, если он используется для провоза критического вида топлива, например, для кораблей - аргумент принимается.

Но, опять же, надо считать: что это нам даст в случае его уничтожения/повреждения? И сколько наших усилий будет затрачено туда?

Идеальный момент для уничтожения Крымского моста

Как вы считаете, впереди идеальный момент для уничтожения Крымского моста?

- Ну уничтожим мы его. Просто, чтобы потом не разочаровались, что мы запланировали и уничтожили Крымский мост, а россияне как продвигались на Авдеевском направлении в сторону Днепра, так и будут продвигаться. Должен быть существенный расчет у наших чиновников, у тех, кто планирует эти операции, что это нам даст. Я за тщательный анализ.

Тогда каковы более реальные приоритеты? Что лучше сделать, чтобы условно улучшить ситуацию на Авдеевском направлении, возле Работино и на других направлениях?

- Надо уничтожать самолеты с фугасными авиационными бомбами, которые несут одномоментно по 3-4 ФАБа, запускают в один участок, и просто как консервным ножом вонзаются в нашу оборону. Почему упала Авдеевка? Из-за ФАБов. Почему может упасть Часов Яр? Из-за ФАБов. Россияне этим капитально кичатся. Они экономят живую силу. Они экономят людей и технику. Потому что летит самолет, с 40-50 километров выпускает серию ФАБов. Они летят в одну точку. Они дешевые просто крайне по сравнению со всем остальным.

И вот нам надо уничтожать самолеты, где они базируются. Убивать пилотов российской боевой авиации.

Или уничтожать эти самолеты на этапе подлета к Украине. До точки запуска. Это действительно будет большая выгода для нас, если не будет в воздухе российской авиации, а будет украинская, и над головами наших военных не будет российских ФАБов и вертолетов. Это действительно будет большая польза и возможность остановить продвижение россиян.

Надежды на истребители F-16

Нидерланды планируют передать Украине первые истребители F-16 осенью, а Дания планирует это сделать летом. Именно на F-16 возлагаем большие надежды, что сможем сбивать российскую авиацию, которая сбрасывает управляемые авиационные бомбы. По вашему мнению, не запоздало ли союзники проработали план относительно того, когда истребители F-16 будут поступать в Украину .

- Конечно, что запоздало. Еще Залужный говорил, что если бы самолеты были в 2023 году во время украинского контрнаступления, результат контрнаступления был бы гораздо существеннее. Я так предполагаю, возможно даже были бы в районе Скадовска, а возможно даже в районе Армянска. Предполагаю. Но не было самолетов.

Самолеты не передают потому, что нет трех составляющих. Первый - имеющийся квалифицированный пилот, обученный, сертифицированный, лицензированный. Имеется у него команда, как в Формуле-1, которая заменяет покрышки - а именно наземный персонал, который будет ремонтировать двигатель. Наземный персонал - это вторая составляющая. И места, где будут базироваться эти самолеты. Это третья. То есть, три составляющие - тогда будут передавать эти самолеты. Если чего-то одного из этого не будет, то самолетов точно тоже не будет.

Плюс сейчас еще есть вопрос, а какое вооружение будет передаваться? Какие ракеты для самолетов? Какой радиус действия будет? Могут быть старые ракеты с ограничением радиуса действия. Могут быть современные, но они дорогие. Также не забывайте, какая может быть модификация этих самолетов. Это может быть как BMW 1990-го года и BMW 2015-го года. Разница же есть. И так же с этими самолетами. Есть много технических примочек. Мы пока не знаем, какая модификация будет.

Но, я думаю, что когда их будет несколько десятков, тогда они действительно смогут сделать погоду. Когда мы рассчитываем сейчас на 15-20, на первую партию, это облегчит ситуацию, но капитально, я думаю, не изменит.

Я думаю, что надо 30-40-50 самолетов, тогда действительно это может сработать.

Почему задерживается помощь от США

Можете ли вы объяснить, с чем связана задержка в предоставлении помощи от США после окончательно утверждения дополнительной помощи объемом 60,8 млрд долларов? К этому времени многое еще не поступило.

- Во-первых, это логистика. Лично я скажу, в первые часы я видел караваны с грузами. Они ехали в направлении Украины. Их много ехало на Западной Украине. Ехали снаряды к пушкам, к минометам.

Тяжелая техника только в процессе. Перемещать логистически трудно. Есть отдельные виды вооружения, перемещение которых нельзя просто сделать через загрузку на поезд. Конечно, россияне охотятся на это. Это вопрос безопасности. Это осуществляется очень конспиративно и мелкими партиями.

Ракеты для Patriot уже в Украине. Испания сообщила, что уже передали. Слава богу. Не знаем сколько штук. Но передали.

Это логистика. Перемещение - это тяжело, сложно. Но оно идет.