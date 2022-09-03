2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину российский "Газпром" заявил о том, что запуск остановленного газопровода "Северный поток" невозможен, так как компании Siemens "негде проводить ремонтные работы".

Об этом российский "Газпром" сообщил в Telegram.

"Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде", — говорится в заявлении российской госкорпорации.

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Остановка "Северного потока":

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку".

"Газпром" заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и что оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

Но Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка нефти не должна останавливать работу трубопровода.

"Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это обычная процедура в рамках ремонтных работ", — сообщили в Siemens Energy.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок.

3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

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