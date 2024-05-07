Певица отметила, что они уже на пути к изменениям.

Украинская певица MamaRika, которая в апреле заявляла о кризисе в браке с мужем Сергеем Середой, рассказала, что сейчас происходит в их отношениях.

Девушка в Instagram отметила, что проблемы не так легко решаются, как того хочется. Но они работают над улучшением ситуации и стремятся преодолеть все трудности.

"Все не так просто и быстро, к сожалению... Мы над этим работаем ежедневно и ежеминутно. Это будто полный перезапуск всего, важна каждая деталь, каждое слово и взгляд, чтобы старые раны зажили, забылись обиды, и мы смогли пойти дальше", - написала MamaRika.

Видео дня

Но добавила, что уже замечает некоторые изменения. И помогла в этом недавняя поездка в Одессу, где пара смогла побыть вдвоем:

"Несмотря на то, что большую часть времени мы провели в укрытии, мы впервые за долгое время действительно расслабились и немножко отдохнули. Это пошло на пользу и дало результат. Одесса всегда придает сил, вдохновляет, мне даже показалось, что на время мы вернулись к тому, какими были когда-то в наши лучшие времена. Хотя уверена - все лучшее только впереди".

К слову, MamaRika и Сергей Середа вместе 9 лет, из них в браке 4. Вместе они воспитывают общего сына Давида, которому будет три года.

Пара откровенно рассказала о своих проблемах в отношениях, которые едва не привели к разводу. Однако они решили бороться за свою семью.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко рассказала о трудностях в отношениях с мужем.

Вас также могут заинтересовать новости: