Страна разрешает использовать переданное Украине оружие только в пределах украинской территории.

Оружие, которое Италия передает Украине, может быть использовано только в пределах украинской границы. Такое заявление сделал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Все военные средства, которые мы присылаем, предназначены для использования только на территории Украины. Мы не передаем средства, которые могут быть использованы за пределами украинской границы", – приводит его слова ANSA.

Кроме того, он высказался о заявлениях президента Франции Эмманюэля Макрона относительно отправки западных войск в Украину.

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"Решения НАТО принимает НАТО, и мы являемся частью Альянса. Мы не воюем с Россией, и мы против отправки войск, которые бы воевали против россиян", – сказал глава МИД Италии.

Война в Украине: позиция Италии

Италия поддерживает Украину в войне, развязанной Российской Федерацией. В частности, страна передает украинским войскам разное вооружение и другую помощь.

На днях министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что в ближайшие недели его страна утвердит новый пакет военной помощи Украине. Пока неизвестно, что именно в него войдет.

В то же время Крозетто исключил отправку итальянских солдат в Украину: "Мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт", – подчеркнул он.

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