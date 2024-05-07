Россия создает примитивное противоспутниковое оружие, которое вернет человечество в докосмическую эру.

США раскрыли новые детали о российском противоспутниковом оружии, создание которого напугало Вашингтон в феврале. Речь идет о самом примитивном и худшем варианте из всех, которые предполагали эксперты.

Подробности о развертывании российского оружия в космосе сообщила помощница секретаря Бюро контроля над вооружениями, сдерживания и стабильности Минобороны США Мелори Стюарт. По ее словам, Россия уже держит на орбите космический аппарат, который, по мнению Пентагона, является частью программы создания противоспутникового оружия.

Этот спутник находится на нестандартной высоте, которая не используется другими спутниками и проходит выше обычных околоземных орбит. РФ официально заверила, что это научный спутник, предназначенный для исследования влияния радиации на электронику, но в таком случае его орбита является нелогичной, ведь пролегает ниже мощных радиационных поясов.

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В феврале, когда Вашингтон впервые заявил о российской программе противоспутникового оружия, американцы использовали обтекаемую формулировку "противоспутниковое оружие с использованием ядерных возможностей". Из-за этого в среде независимых аналитиков велись дискуссии, о чем конкретно идет речь. В частности, были предположения, что россияне запустят на орбиту мощную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая будет питаться от бортового ядерного реактора.

Однако представительница Пентагона рассказала о значительно более примитивном и худшем оружии. По словам Мелори Стюарт, речь идет об обычном спутнике с ядерным зарядом.

"Наши аналитики считают, что его детонация в определенном месте на орбите сделает нижнюю околоземную орбиту непригодной для использования в течение определенного периода времени", - сказала она.

Представительница Пентагона отметила, что на текущий момент россияне еще не успели вывести на орбиту само ядерное оружие. Однако она также не раскрыла, сколько времени понадобится государству-агрессору, чтобы перейти к этому этапу.

Украинский военно-аналитический портал Defense Express описал, что будет, если Россия действительно взорвет ядерный заряд в космосе.

"Если очень коротко - то существует огромный риск превращения всего околоземного пространства в свалку космического мусора по Синдрому Кесслера. То есть все космическое пространство вокруг земли превратится в кладбище космических аппаратов и его использование будет невозможно на десятилетия, если не на столетия", - считают эксперты.

Космическое оружие россиян: последние новости

Как писал УНИАН, в феврале Белый дом забил тревогу из-за новой "серьезной угрозы" от России. Депутатов Конгресса срочно собрали на специальный брифинг, во время которого им сообщили новые данные разведки. Быстро стало известно, что речь идет о попытках России создать противоспутниковое оружие с применением ядерных технологий.

В марте стало известно, что США готовят специальную резолюцию Совета безопасности ООН с декларативным призывом о недопущении использования ядерного оружия в космосе. В конце апреля состоялось голосование по этой резолюции. И хотя документ просто призвал все страны мира придерживаться давно существующих международных договоренностей о безъядерном статусе космоса, Россия наложила вето на эту резолюцию - единственная из всех стран-членов Совбеза ООН.

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