Он акцентировал - обществу следует говорить откровенно, насколько это все серьезно.

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш поделился личным мнением о том, когда может закончиться война с Россией.

Он отметил, что ситуация очень изменчива: мы помним, как еще летом прошлого года покойный глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин организовал поход на Москву. Как очертил Евлаш в интервью NV:

"Тогда реально существовал большой шанс, что кое-что может измениться. А что будет завтра, что будет послезавтра? Если будет так все продвигаться, то война надолго. Возможно, на годы. Это не закончится завтра, послезавтра". Видео дня

Представитель Воздушных сил ВСУ акцентировал, что сейчас над Украиной нависла серьезная экзистенциальная угроза - против украинцев войной пошло государство, которое ставит за цель убить каждого, забрать все, до чего дотянется: имущество, бизнес, дом и тому подобное.

Евлаш отметил, что государство должно откровенно говорить о войне с обществом и объяснять, насколько ситуация серьезна. Сейчас у него есть ощущение, что в Украине где-то что-то не так из-за разного отношения к войне. По его словам:

"Люди ходят, отдыхают, и складывается ощущение, что где-то что-то не так, потому что одни гибнут - на Донбассе и в Запорожье, - а у других все нормально, ничего не происходит".

Евлаш сказал о запасах боеприпасов - у Украины не ноль

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш также заявил, что у Украины "не ноль" боеприпасов, если говорить об оружии, необходимом для выстрелов систем Patriot и IRIS-T. Как известно, в прошлом месяце президент Зеленский говорил, что из-за дефицита ракет Украина не смогла защитить Трипольскую ТЭС.

Евлаш сказал о боеприпасах: "Конечно, это не ноль. Вы видели во время последней комбинированной атаки - мы сбили большое количество [вражеских ракет]". В то же время он подтвердил, что российские "Кинжалы" Украина может сбивать только с помощью Patriot. Но в его эффективной работе существует нюанс.

Вас также могут заинтересовать новости: