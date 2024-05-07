К проверке привлекается эскадрилья штурмовиков Су-25 116-й штурмовой авиационной базы и 587-й отдельный ракетный дивизион 465-й ракетной бригады, вооруженный ОТРК "Искандер-М".

В Беларуси проведут внезапную проверку сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия, заявил министр обороны режима Александра Лукашенко Виктор Хренин.

"В соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь в Вооруженных Силах проводится внезапная проверка средств-носителей нестратегического ядерного оружия", - сказано в заявлении.

По словам Хренина, распоряжение о проверке поступило от главнокомандующего страны во вторник, 7 мая.

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К проверке привлекается эскадрилья штурмовиков Су-25 116-й штурмовой авиационной базы и 587-й отдельный ракетный дивизион 465-й ракетной бригады, вооруженный ОТРК "Искандер-М". В учениях также примет участие подразделение 336-й реактивной артиллерийской бригады, вооруженное ракетными комплексами "Полонез-М".

Отмечалось, что в ходе проверки будет "проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами". В частности, будут отработаны вопросы подачи спецбоеприпасов в воинские части, и их загрузка на пусковые установки (подвеска на самолеты).

В рамках проверки было осуществлено перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром. Как пишет "Беларускі гаюн", сегодня по меньшей мере 2 штурмовика Су-25 совершили перелет с аэродрома базирования ("Лида") на аэродром "Мачулищи". Также запланирован вывод подразделений, вооруженных комплексами "Искандер-М" и "Полонез-М" в позиционные районы.

Ядерные учения РФ - детали

Генштаб ВС РФ начал подготовку ядерных учений недалеко от границы с Украинойю. Помимо непосредственно ракетных подразделений, задействованы также военно-воздушные и военно-морские силы.

В заявлении Минобороны России говорится, что учения призваны "повысить готовность нестратегических ядерных сил России к ведению боевых действий" и являются ответом на "провокационные заявления и угрозы со стороны западных чиновников".

Учения, как сообщается, пройдут в ближайшее время, однако точная их дата не называется. Задействованные в учениях подразделения будут заниматься "практической отработкой вопросов, связанных с подготовкой и применением нестратегического ядерного оружия".

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