Это крупнейших фестиваль документального кино в Украине.

21-й Международный кинофестиваль документального кино о правах человека Docudays UA пройдет с 31 мая по 9 июня 2024 года. Его тема будет звучать как "10 лет трехдневной войны, которая длится три столетия".

"Мы выбрали длинное, полное противоречий название, которое вспоминает, ошибается, немного иронизирует, исследуя само себя. В Украине оно стало частью нового фольклора. Для иностранцев – это призыв узнать больше о нашей истории, российской агрессии в ней, о причинах этой войны. Чем является Украина и кем являются ее граждане", – пояснили организаторы мероприятия.

По их словам, во время кинофестиваля будут подниматься темы сохранения исторической памяти, цикличности истории, поиска идентичности, ответственности и наказания военных преступников.

В частности, во время кинофестиваля в рамках титульной программы покажут шесть фильмов. Среди них – документальный фильм "Мирные люди" украинско-канадского режиссера Оксаны Карпович, получивший две награды нынешнего Берлинского кинофестиваля ("Приз Amnesty International – Специальная награда" и "Приз экуменического жюри – Специальная награда").

Как отмечают организаторы, 21 Docudays UA будет проходить на нескольких локациях в Киеве и одновременно онлайн. Он будет включать: кинопрограмму (не менее 50 фильмов в конкурсных и внеконкурсных секциях), правозащитные события RIGHTS NOW!, мероприятия Архива войны, дискуссии и мастер-классы, индустриальную секцию для профессионалов документального кино и междисциплинарную художественную программу.

Отметим, кинофестиваль Docudays UA проходит в Украине с 2003 года. Это крупнейший кинофестиваль документального кино в стране. В свое время награды Docudays UA получали фильмы "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова и "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык.

Как ранее сообщал УНИАН, с 9 по 15 мая 2024 года в Киеве пройдет 13-й фестиваль американского кино "Независимость", в рамках которого киноманам покажут подборку свежих фестивальных инди-хитов.

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