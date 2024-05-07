Глава РПЦ оговорился и обратился к диктатору "ваше высочество".

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл во время молебна после церемонии так называемой инаугурации Владимира Путина пожелал, чтобы тот правил РФ "до скончания века". Об этом сообщает "Дождь".

"Чтобы конец века и означал конец вашего пребывания у власти", - процитировало Кирилла издание.

При этом в начале речи глава РПЦ оговорился и обратился к Путину "ваше высочество".

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"Обычно патриарх называет Путина "ваше превосходительство". После этого Кирилл заявил, что глава государства должен принимать "судьбоносные и грозные решения" и привел пример Александра Невского, который "не жалел врагов" и "прославился как святой", - говорится в публикации.

Как заявил патриарх, у Путина сейчас есть все, чтобы "долго и успешно осуществлять великое служение родине".

"Инаугурация" Путина

В середине марта 2024 года в РФ прошли псевдовыборы Владимира Путина, в том числе на оккупированной части Украины. Российский Центризбирком нарисовал диктатору 87,28% голосов избирателей. Украина и ряд государств Запада не признали "выборы Путина". Сегодня в РФ состоялась так называемая инаугурация.

В Офисе президента Украины уже отреагировали на "инаугурацию" Путина. Советник главы ОП Михаил Подоляк в своем канале в Telegram назвал церемонию "классической российской коронацией очередного лагерного пахана".

Он подчеркнул, что Путин не является президентом России, он - "классический малообразованный диктатор".

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