Клиентам швейцарских банков из числа 10 крупнейших удается переводить рубли в Европу.

Некоторые швейцарские банки готовы работать с рублями вопреки ужесточению банковского обслуживания россиян в стране. Речь может идти о переводах от 10 миллионов долларов по специальному предварительному согласованию.

Издание Forbes Russia, в 2023 году из-за ужесточения правил обслуживания клиенты швейцарских банков с паспортами Российской Федерации столкнулись с угрозой блокировки счетов, если они платят налоги в России или у них есть бизнес в этой стране. Уже в этом году банки начали закрывать счета клиентов с российскими паспортами.

При этом клиентам швейцарских банков из числа 10 крупнейших до сих пор удается не только сохранить счета, но и переводить на них рубли.

Видео дня

Один из собеседников рассказал, что в случае с одним из банков перевести рубли можно, если речь идет о сумме от 10 миллионов долларов, но такие переводы происходят по специальному предварительному согласованию. После перевода в банк рубли обмениваются на иностранную валюту по биржевому курсу, а банк берет комиссию - около 0,2-0,4% от суммы сделки. Также клиента обязывают разместить переведенные деньги в этом же банке.

Отмечается, что решение о каждом переводе принимается индивидуально и были отказы - если источник получения средств - сделки с госкомпаниями или государством.

"Курс конвертации переведенных рублей биржевой, а комиссия банка составляла 0,5% от сделки", - рассказал инвестконсультант. "Такие сделки доступны для уже действующих клиентов, к которым у специалистов по комплаенсу не было никаких вопросов".

По данным издания, такие операции проводили такие банки, как UBS и Credit Suisse, а также Vontobel. В свою очередь представитель швейцарской стороны заверил, что это уже не практикуется.

Партнер российской юридической компании BGP Litigation Сергей Гландин заявил, что рублевые переводы официально не запрещены, если речь не идет о взаимоотношениях с подсанкционными лицами и компаниями.

"Это вопрос токсичности рублевых переводов самих по себе. Каждый банк принимает бизнес-решение, нужно ли ему это или нет", - подытожил российский юрист.

Санкции против российских банков - послдение новости

Министерство финансов США разрешило осуществлять операции с российскими банками для расчетов в сфере энергетики. Речь идет о "ВТБ", "Центробанке", "Сбербанке" и "Альфа-банке".

Лицензия Минфина упоминает также банки "Открытие", "Совкомбанк", "Росбанк", "ВЭБ.РФ", "Банк Зенит" и "Банк Санкт-Петербург". Запрет на операции снят до 1 ноября 2024 года, однако возможно продление разрешения.

Вас также могут заинтересовать новости: