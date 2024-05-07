По его мнению, в апреле российские оккупанты должны были выдохнуться, но этого не произошло.

Помощь от партнеров, в том числе США, уже в пути, а на фронте уже заработала украинская артиллерия, потому что задействованы неприкосновенные запасы. Об этом сказал военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий в интервью "Украинскому радио".

Он отметил, что помощь поступит очень быстро в Украину.

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"Пока доезжает то, что в пути, то мы уже позволили себе распаковать некоторые запасы, которые до этого были неприкосновенными. Мы оставляли какой-то НЗ на случай прорыва фронта. А теперь, когда мы уже видим, где именно ящики с новыми снарядами в дороге, то это НЗ мы можем позволить себе использовать. Артиллерия оживает уже сейчас. Бог войны возвращается и это очень на многое повлияет. Как простой пехотинец скажу, что воевать, когда у тебя есть прикрытие артиллерии и без этого, то это две очень разные войны", - отметил Дикий.

По его словам, помощь в пути и она "начнет менять ситуацию уже буквально на днях". Но при этом подчеркнул, что никакое оружие не воюет само. Он напомнил, что у Украины на фронте были две критические проблемы: отсутствие снарядов в необходимом количестве и нехватка людей.

Дикий сказал, что снаряды доезжают, а с укомплектованностью подразделений людьми пока ничего не изменилось. По его словам, по снарядам мы не могли сами решить вопрос и нам помогали партнеры.

"Но, что касается людей, то ни Петр Павел (президент Чехии - УНИАН), ни Джо Байден (президент США - УНИАН) нам людей не дадут. Людей должны мобилизовать мы", - подчеркнул эксперт.

Дикий отметил, что сегодня трудно ответить сколько российские оккупанты еще смогут держаться на "мясных" штурмах.

"По предварительным оценкам, где-то в апреле они должны были выдохнуться, не навсегда, но у них должна была наступить оперативная пауза, пока они нагребут этих 300 тысяч мобиков. Этого не произошло. То есть мы где-то что-то не дооценили по их возможности пополнять потери. Мы не видим у них формирований каких-то новых резервов, новых ударных групп. Эти все байки о 85 тысячах против Сум, это все их информационные операции. Реально там не 85 тысяч, а 8,5 тысяч. Почувствуйте разницу. Но пополнять потери на фронте они пока смогли. Хотя, по большинству оценок, в том числе и по моим, в апреле уже должны были выдохнуться. Потому что до конца пазлик не складывается", - добавил Дикий.

При этом отметил, что, с практической точки зрения, лучше переоценить врага, чем недооценить.

"Поэтому, для принятия решений, лучше будем исходить из того, что у них паузы может и не быть вообще. Если они на какой-то момент выдохнутся, то мы этому порадуемся. Но давайте исходить из того, что они могут давить хотя бы так как сейчас", - отметил эксперт.

Война в Украине - прогнозы Дикого

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Евгений Дикий говорил, что в России на сегодня большая проблема с мобилизацией, и где-то на апрель захватчики "выдохнутся", а может даже и быстрее.

Он отмечал, что в РФ огромная проблема - они пока "затыкают дыру" добровольной мобилизацией, то есть подписывают контракты. Также начали делать облавы в местах, где живут нелегальные мигранты, и ставят их перед выбором - либо садиться в тюрьму за нелегальное пребывание в России, либо подписывать контракт на "СВО".

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