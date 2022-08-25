Страны ЕС пытаются заполнить газовые хранилища на фоне резкого роста цен на энергию и опасений, что Россия будет использовать газоснабжение для давления на Европу.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину попытки европейских стран обеспечить жизненно необходимые объемы газа на зимний период приносят результат.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Страны ЕС пытаются заполнить газовые хранилища на фоне резкого роста цен на энергию и опасений, что Россия будет использовать газоснабжение для давления на Европу.

По состоянию на 23 августа газохранилища Европейского Союза были заполнены на 78%, почти достигая запланированного уровня 80%, что должно быть гарантировано до 1 ноября, когда в Европе начинается отопительный сезон.

Война в Украине и цена на газ:

До сих пор больше всего газа в Европу поступало именно по трубопроводам из России, и ввиду этой зависимости Евросоюз не решился объявлять эмбарго на поставку российского газа, хотя введены ограничения на импорт российского угля и нефтепродуктов в ответ на российскую войну против Украины.

Несмотря на отсутствие газовых санкций, объемы газоснабжения из России в Европу в этом году сократились на примерно 75%.

После начала февральского вторжения России в Украину "Газпром" прекратил продажу газа в Болгарию, Данию, Латвию, Нидерланды, Польшу, Финляндию.

В июне Россия почти вдвое уменьшила объемы поставки газа в страны Евросоюза.

В середине июня Россия сокращала пропускную способность своего газопровода "Северный поток-1" до 40%, ссылаясь на проблемы с оборудованием.

Кроме того, в середине июня в течение недели не работал газопровод "Турецкий поток", который якобы нуждался в ремонте.

По состоянию на 17 августа 2022 года цены на газ в Европе приблизились к историческому максимуму и достигли отметки почти 2,5 тыс. долларов за тысячу кубов из-за искусственного сокращения поставок со стороны российского "Газпрома".

По состоянию на 19 августа цены на газ в Европе были в 11 раз выше, чем обычно в это время года.

24 августа цены на газ в Европе приблизились к 3200 долларов на торгах.

Для защиты европейских потребителей Европейская комиссия, кроме требования заполнения газохранилищ на зиму, также добивается экономии - уменьшения использования газа в странах ЕС по крайней мере 15% и перехода на другие источники, чтобы снизить зависимость от российских поставок.

По состоянию на 25 августа Россия перестала быть основным поставщиком газа в ЕС.

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