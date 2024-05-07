Он отметил, что армии не хватает людей.

Украинский певец-воин YARMAK, настоящее имя которого Александр Ярмак, высказался о мужчинах, которые убегают от мобилизации.

Александр, который ушел добровольцем в ВСУ в начале войны, отметил, что пытается стать примером для других. Он хочет показать, что защищать страну - это важно.

"У меня особого пренебрежения нет, я наоборот стараюсь всеми призывами, действиями мотивировать этих людей побороть страх. Мы прошли путь, когда не было, например, вообще дронов, когда в дроны не верили, сейчас есть дроны, вера, есть все, сейчас нужны только люди", - сказал Ярмак в программе "ТУР ЗІРКАМИ".

И добавил, что на фронте с ним случалось разное. Поэтому всегда нужно быть максимально осторожным и не допускать ошибок, которые могут стоить жизни.

"Бывает все очень неожиданно. И то, как летят снаряды, управляемые авиационные бомбы, ты никогда не можешь просчитать, где она упадет, что будет с тобой в этот момент. Были несколько моментов, когда 30 секунд-минута решала вопрос жизни. Какие-то силы оберегали, что ты просто 30 секунд был там, ты мог задержаться и все, остаться там на всю жизнь. Но стараемся не делать ошибок, относиться к этому, как к работе", - подчеркнул певец.

Напомним, ранее известный украинский певец-воин Ярмак рассказал, как война влияет на отношения с женой.

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