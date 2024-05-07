Жогло говорит, что начал замечать первые признаки 1,5 года назад.

Украинский юморист Владимир Жогло впервые признался, что его 3-летний сын Остап имеет серьезное заболевание.

По словам мужчины, у мальчика аутизм. Однако пока врачи не поставили официально этот диагноз, но он с женой понимает, что это вопрос времени.

"Никогда и нигде не говорил об этом. У меня особенный ребенок. Он нуждается во внимании. Он нуждается в особом отношении к себе. Соответственно, моя жена не может где-то пойти работать. Она больше проводит с ним время. Хотя нам еще конкретно диагноз "аутизм" не поставили, но ждем формально четырех лет. До четырех лет могут быть какие-то изменения в психике ребенка, но мы уже четко понимаем, что...", - рассказал Владимир в интервью Славе Демину.

Он также отметил, что у Остапа есть определенные признаки этого заболевания, которое начали проявляться в 1,5 года:

"Это отсутствие указательного жеста, игнорирование игрушек и механизмов, он сосредотачивается на чем-то одном, не отзывается на имя, не реагирует на резкие звуки. Но это данность, в которой мы живем. И это не значит, что я как-то меньше люблю своего ребенка. Я его обожаю, он очень позитивный".

Жогло добавил, что не хочет сознательно пока просить врачей спешить с выводом, ведь потом могут писать негативные комментарии его жене.

"Люди очень циничные. Мне все равно, а моей жене будет неприятно, если будут говорить: "Ага, сделал ребенку инвалидность". Люди же разное думают. Моей жене было бы это очень больно", - сказал Владимир.

Напомним, ранее стало известно, что дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур неизлечимо больна.

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