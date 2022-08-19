На фоне этой новости цены на газ в Европе подскочили вверх.

С 31 августа по 2 сентября российский газовый монополист "Газпром" полностью остановит прокачку газа в Европу "Северным потоком-1".

Об этом говорится в Telegram компании.

В "Газпроме" заявили, что приостановка экспорта газа якобы связана с ремонтом единого агрегата. После завершения ремонтных работ процесс возобновится на уровне 33 миллионов кубометров в сутки.

"31.08.2022 единый рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Комплекс регламентных работ согласно действующему контракту на техническое обслуживание будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens", - заявил газовый монополист.

До этого заявления россиян цены на газ в Европе держались на уровне около $2500. Сейчас цена подскочила до $2700.

Как сообщал УНИАН, если российский "Газпром" полностью прекратит транзит газа через украинскую ГТС, то зимой в домах наших граждан будет не выше 16-17 градусов тепла.

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