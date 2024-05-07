'Самокоронованный' Путин теперь сосредоточится на войне, ему нужны союзники, - WSJ

Диктатор сосредоточится на налаживании внешних союзов с Китаем, Ираном, КНДР и рядом стран Африки.

Владимир Путин официально инаугурирован президентом России на еще один шестилетний срок. Событие состоялось в роскошном стиле в одном из залов Кремля. Теперь он сосредоточен непосредственно на войне в Украине - и альянсах, необходимых ему для обеспечения победы.

Как говорится в материале The Wall Street Journal, после вторжения Путин поддерживал тесные отношения со многими странами, которые разделяют его настороженность в отношении США и Запада. Иран предоставил ракеты и беспилотники. Северная Корея отправила боеприпасы и другое оружие. В Африке он также нашел союзников, выдавая себя защитником традиционных религиозных ценностей.

Ищет альянсы

Нет более близкого союзника для России, чем Китай. Есть признаки того, что их интересы будут совпадать еще теснее в ближайшие месяцы и годы.

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"Мы были и будем открыты для укрепления хороших отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. И это действительно мировое большинство. Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними: намерены ли они продолжать попытки сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрерывного давления на нашу страну годами, или искать путь к сотрудничеству и миру", - заявил Путин во время речи в Большом Кремлевском дворце.

"Путин очевидно ценит отношения с Китаем превыше всего, и, кажется, китайцы сейчас больше, чем когда-либо прежде, склоняются к России", - сказал Дональд Дженсен, старший советник по вопросам России и Европы в Институте мира США в Вашингтоне.

Пекин сыграл решающую роль в первые дни войны, обеспечив пункт назначения для российской нефти и газа после того, как западные санкции закрыли рынки в Европе и большей части остального мира. Хотя Китай воздерживается от поставок оружия и боеприпасов, он поставляет важные микроэлектронные компоненты и другие материалы от маршрутизаторов до шариковых подшипников, которые, по данным США, могут быть использованы для поддержки военных усилий России. Путин заявил, что планирует посетить Китай позже в этом месяце. Ожидается, что он и Си углубят свои политические и экономические связи.

Си Цзиньпин посетит Европу на этой неделе, где, среди прочего, посетит Сербию, чтобы отметить 25-ю годовщину бомбардировки НАТО посольства Китая в Белграде, в результате которой погибло три человека и сильно всколыхнула отношения между Китаем и США. США извинились за бомбардировку, в которой они обвинили устаревшие карты, но Китай настойчиво использует этот инцидент в качестве аргумента против расширения НАТО. Китайский лидер также едет в Венгрию, чтобы встретиться с премьер-министром Виктором Орбаном, который подделал имеет тесные экономические связи с Пекином и постоянно выступает против инициатив ЕС по помощи Украине.

"Китай - это спасательный круг для России", сказал Леон Арон, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства.

Впрочем, Путин также нуждается в дружбе с Ираном и КНДР, хотя большого желания сближаться у него нет. Кроме беспилотников, Иран вскоре может отправить баллистические ракеты в Москву. После того, как Северная Корея предоставила РФ материальные средства, россияне заблокировали ООН от мониторинга международных санкций против Пхеньяна, поставив под сомнение их ценность, и предложили наложить на них временные ограничения. Вашингтон и его союзники заявили, что считают, что этот шаг Москвы направлен на то, чтобы предотвратить контроль за расширенным газопроводом оружия между Пхеньяном и Москвой. Российские официальные лица отвергли это утверждение.

"То, что у вас есть, - это эти четыре страны, которые действительно образуют ось. Это удобное партнерство, и оно в данный момент служит интересам Москвы, чтобы держать их более или менее вместе, несмотря на их разногласия", - сказал Дженсен.

Путин также планирует провести переговоры с лидерами Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау после инаугурации, что является еще одним свидетельством его сосредоточенности на углублении зарубежных отношений России.

Путин будет думать о войне

"Путин может позволить себе сосредоточить почти все свое внимание на войне и этих внешних союзах, поскольку на пути внутренней оппозиции уже очень мало. Эскалация волны репрессий заставила замолчать почти всех его критиков. Самый известный из них, Алексей Навальный, умер в феврале в арктической колонии при обстоятельствах, которые до сих пор не выяснены. Другие сбежали в ссылку или, как Владимир Кара-Мурза, отбывают длительные сроки заключения", - пишет издание.

"Скорее, это последняя фаза самокоронации", - описал инаугурацию Путина Арон.

Растет ожидание, что перестановки в кабинете министров РФ приведут к тому, что некоторые выдающиеся фигуры уйдут в отставку. В долгосрочной перспективе Путин, скорее всего, будет сосредоточен на поддержании и развитии отношений, которые поставили Россию на пороге достижения решающего преимущества в войне.

"Путин будет тратить большую часть своего времени на размышления о войне, включая размышления о внешних отношениях, потому что Россия не в состоянии экономически овладеть всем Западом сама", - сказал Брайан Тейлор, профессор политологии Сиракузского университета.

Инаугурация Путина

Как сообщал УНИАН, сегодня в позолоченном Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, где когда-то короновали российских царей, Владимир Путин принес присягу на верность конституции России во время своей инаугурации на пятый президентский срок.

Российское государственное телевидение секунду за секундой освещало, как Путин шел по длинным коридорам своих кремлевских владений, а затем сел в обновленный лимузин Aurus Senat, который довез его на церемонию.

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