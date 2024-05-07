Украинская оборонная компания увеличивает производство как на отечественных мощностях, так и на тех, которые находятся за рубежом.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и уже известно, что "Украинская оборонная промышленность" переходит к изготовлению 60-мм минометных мин.

Об этом сообщил генеральный директор акционерного общества Герман Сметанин. "Предприятия Общества не только наладили и масштабируют серийное производство артиллерийских снарядов, а также минометных мин советских калибров, но и постепенно переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО - 60-мм минометных мин", - рассказал он на Форуме оборонных индустрий Украина-ЕС, который проходил в Брюсселе 6 мая.

По словам гендиректора, сейчас "Укроборонпром" делает все возможное, чтобы увеличить производство вооружений и военной техники: речь идет как об отечественных мощностях, так и о тех, что находятся за рубежом.

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Ранее стало известно, что Rheinmetall поставит нашей стране новые дальнобойные снаряды. Как заявил глава компании Армин Паппергер, в этом году она передаст "сотни тысяч" артиллерийских боеприпасов для Вооруженных сил.

Также сообщалось, что до февраля позапрошлого года специалисты Rheinmetall изготавливали около 70 тыс. снарядов в год, однако в 2024-м пропускная способность должна увеличиться до 700 тыс., а в перспективе этот показатель должен составить 1,1 млн единиц.

Отметим, что по данным западных СМИ, уже обещанное оружие Киев должен получить только летом, или даже позже. В частности, дополнительную систему Patriot Украина может увидеть не раньше конца следующего месяца. Примерно тогда же, кстати, могут поступить и долгожданные западные истребители.

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