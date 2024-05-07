Глава Чечни заявил, что России нужно активнее и жестче нападать.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров посетовал: России необходимо взять Одессу и Харьков этим маем, подчеркнув, что с Украиной следует воевать жестче и активнее.

Соответствующую страшилку политик рассказал по случаю инаугурации своего правителя Путина, возглавившего Россию пятый по счету раз. Кадыров в эфире телеканала "Россия-1" заявил:

"Я считаю, что нужно более активно нападать, бить надо жестко, пока есть время. В этом месяце нужно забирать ближайшую территорию. Обязательно надо Одессу, Харьков забрать". Видео дня

Далее в планах Кадыров - заставить Зеленского подписать необходимые России бумаги. Лидер Чечни уточнил, что имеются ввиду документы, гарантирующие безопасность России, ее населения и русскоязычных, живущих в Украине.

Экс-глава СБУ заявил о невозможности захвата Харькова

Важно напомнить, по данным американского Института изучения война (ISW), Россия намерено распространяет "историю" о том, что способна в ближайшее время реализовать наступление на Харьков или другие города Украины. Аналитики считают, что подобной угрозой РФ пытается растянуть украинские войска вдоль границы.

В то же время в Украине подчеркивают, что реальной угрозы не видят. К примеру, генерал, экс-глава СБУ Маломуж утверждал, что у РФ не хватит сил взять Харьков. По его словам, для этого необходимо собрать минимум 1 млн человек. Комментируя теоретическую угрозы со стороны РФ для городов Харьков и Сумы, Маломуж сказал: "Организовать стратегическое наступление на два города для них сегодня нереально".

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