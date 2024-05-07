Китай запустил космическую миссию "Чанъэ-6" третьего мая.

Как оказалось, на борту автоматической межпланетной станции "Чанъэ-6", которая должна впервые в истории человечества доставить на Землю грунт с обратной стороны Луны, есть дополнительная нагрузка, о которой не сообщали. Об этом пишет SpaceNews.

На фото зонда, которое обнародовала Китайская академия космических технологий (CAST), можно увидеть ровер, прикрепленный к посадочному модулю. По мнению экспертов, небольшой луноход получил инфракрасный спектрометр, который поможет определить состав горных пород и реголита на поверхности Луны.

Согласно программе, после ряда маневров "Чанъэ-6" сядет в ударном кратере Бассейн Южный полюс - Эйткен, который является самым известным кратером Луны. Он находится на юге обратной стороны спутника Земли. Предполагается, что зонд соберет несколько килограммов реголита - обломков лунных пород и минералов.

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"Наполеоновские" планы Китая в отношении космоса

В ноябре 2020-го КНР запустила похожую миссию, которая получила название "Чанъэ-5". 1 декабря 2020 года аппарат успешно сел на поверхности Луны и начал собирать образцы с поверхности спутника Земли. 16 декабря их успешно доставили на Землю.

Эксперты рассматривают обе миссии лишь как первый этап освоения Пекином спутника Земли. Известно, что сейчас КНР работает над целым семейством аппаратов, которые позволят в будущем организовать пилотируемый запуск на поверхность Луны.

Более того, очевидно, Китай планирует создать на ней базу. По мнению западных аналитиков, он даже может попытаться захватить богатые ресурсами лунные участки.

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