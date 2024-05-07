По словам Кириченко, вскоре закончится горячая фаза войны.

Астролог Алексей Кириченко обрадовал украинцев новым прогнозом по войне. По его словам, нового наступления со стороны России не будет. Кроме того, будет договоренность о прекращении бомбардировок наших городов.

В комментарии ТСН он сказал, что этой весной будет наблюдаться интенсивность сворачивания большой войны.

"К лету 2025 года, пока планеты в знаки Рыб, очень много процессов будет происходить плавно. В мае этого года будет один из этапов плавного окончания войны. Скорее всего, уменьшится военная эскалация, скорее всего, договорятся не бомбить города, не делать наступления. В своих прогнозах я назвал это окончанием горячей фазы войны и началом статической", - отметил астролог.

Видео дня

Однако он говорит, что пока договориться о деоккупации городов не получится.

"Но будут какие-то договоренности, которые будут означать определенную деэскалацию в мае. А осенью это будет подкреплено переговорами. Это совпадает с тем тезисом, что я не прогнозирую летом наступлений", - добавил Кириченко.

Вас также могут заинтересовать новости: